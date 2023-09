La famosa influencer que recibió el portazo de ‘MasterChef Celebrity 8’ por culpa de unas tortitas

Este jueves 7 de septiembre, MasterChef Celebrity dará el pistoletazo de salida a su octava edición, donde el casting anunciado que se someterá a los fogones más famosos de la televisión no ha dejado indiferente a nadie. Desde Jesulín de Ubrique hasta Eduardo Casanova o Toñi Moreno, sin olvidarnos de Tania Llasera y Blanca Romero entre muchos otros, serán algunos los rostros conocidos que se enfrentarán a una auténtica aventura culinaria en la que tendrán que demostrar sus dotes para alzarse con el premio final en forma de delantal dorado.

Sin embargo, los celebrities que fueron finalmente contactados por la organización del formato no fueron los únicos que se presentaron a las pruebas de selección. A tan solo unas horas del estreno, Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio han confesado en sus redes sociales que estuvieron a punto de formar parte del elenco de la temporada. «A principio de año nos llamaron a Fabio y a mi para hacer el casting, pero finalmente no nos cogieron», comienza a narrar la influencer en su perfil oficial de Instagram. Continuaba reconociendo que era una experiencia que tenía muchas ganas de vivir y en la que, incluso, se veía con posibilidades: «Me lo pasé genial, me reí mucho y me fui tranquila porque me dijeron que la ganadora de la edición anterior llegó al casting sin saber hacer un huevo frito, por lo que en ese momento, me vi con posibilidades», escribía.

Violeta Mangriñán cuenta su experiencia en el casting de ‘MasterChef Celebrity’/ Instagram

Haciendo referencia al plató que presentaron, Violeta cuenta que su pareja realizó un plato de pasta con carne picada y verduras. Y es que, cabe recordar, que el cantante es de origen italiano y, tal y como ellos mismos muestran en sus redes, es un experto en cocinar todo tipo pasta. «Lo hizo sin fallo y se comieron todo el plato. Se enamoraron del plato y de Fab también», contaba junto a un emoji de risas.

Por su parte, la valenciana quiso deleitar al jurado con sus míticas ‘Viotortitas’ pero, sufrieron bastantes inconvenientes y reconoce que el resultado fue «especialmente malo»: «En mi defensa diré que me enteré el día de antes por la noche de que tenía que llevar yo los ingredientes, y bueno, hice lo que pude», señalaba, añadiendo que la sartén que utilizó no es la que suele usar, algo que le hizo ponerse más nerviosa de normal. No obstante, pese a que finalmente no fueron elegidos, Violeta ha sabido sacar el lado bueno de su experiencia, señalando que su participación en el casting al menos ha servido para que su pareja probara las famosas ‘Viotortitas’ de la red, aunque reconoce que «no eligió el mejor día para hacerlo».

De haber sido seleccionados, Fabio y Violeta hubieran participado por segunda vez en un programa de televisión juntos. Y es que es importante destacar que la pareja se conoció concursando en Supervivientes, el reality donde se comenzó a forjar el amor entre ellos, el cual a día de hoy, les ha llevado a formar una familia con su perrita y sus dos hijas, una de las cuales viene en camino.