Los duques de Cornualles ya han vuelto a la rutina. Después de unas semanas de descanso y en medio de la vorágine por el regreso puntual de los duques de Sussex al Reino Unido y la muerte de la Reina Isabel, los hijos pequeños de Kate Middleton y el príncipe Guillermo ya han empezado las clases.

Los príncipes George, Charlotte y Louis han visitado la escuela Lambrook, que será a partir de ahora su centro de estudios, tras la mudanza de la familia a Adelaide Cottage, en los terrenos del Castillo de Windsor. Un importante cambio para los duques de Cornualles y sus hijos, que empiezan esta nueva etapa con ilusión y la vista puesta en el futuro.

Cabe destacar que los pequeños visitaron la escuela un día antes del comienzo del curso para una primera toma de contacto. Hoy, 8 de septiembre, se ha dado por inaugurada la temporada escolar, en la que la escuela ha organizado una jornada para que los nuevos alumnos y sus padres conozcan el lugar y tengan un pequeño encuentro con los tutores del curso.

Como ya es habitual en los últimos tiempos, tanto Kate Middleton como el príncipe Guillermo han acompañado a sus tres hijos en este estreno de clases que, para el pequeño de la familia, el príncipe Louis, es especialmente importante. Hasta ahora, el benjamín de los Cornualles no había acudido al colegio, simplemente a la guardería. Ahora podrá compartir espacio con sus dos hermanos mayores que, en los actos en los que han coincidido, han demostrado estar muy pendiente de él. A pesar de que es el más pequeño, es habitual que el príncipe Louis acapare gran parte del protagonismo, ya que no es nada tímido, sino más bien todo lo contrario y no duda en expresarse a su antojo cuando acude a algún acto puntual.

Laambrook es una escuela privada que se fundó con el objetivo de formar a los hijos del personal del castillo. Por ella han pasado algunos miembros de la realeza británica y su matrícula asciende a los 8.300 euros al trimestre, un precio más elevado del que los duques pagaban en el anterior colegio, Thomas’s Battersea de Londres. El centro, además de impartir las asignaturas básicas en cada curso, ofrece también clases de gaita y claqué. Sin embargo, el cambio más importante al que George tendrá que adaptarse es a madrugar los sábados, pues la escuela Lambrook imparte algunas horas ese día. Eso sí, los tres hermanos estudiarán en régimen abierto y no interno. Además, se encuentra muy cerca de Eton, la prestigiosa escuela a la que asistieron el príncipe Harry y su hermano Guillermo, por lo que no sería de extrañar que la andadura en la educación de los pequeños siguiera los pasos de la familia.