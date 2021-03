Ya hay fecha para la ‘batalla’ de la familia Medinaceli

Con permiso de los Alba, hay otra familia que acumula grandes títulos nobiliarios en España, los Medinaceli, a quienes pertenecen rostros muy conocidos del panorama social como los hermanos Rafael y Luis Medina, hijos de Naty Abascal y el desaparecido duque de Feria, Rafael Medina. Si bien ellos y su famosa madre pueden estar más o menos acostumbrados a acaparar titulares, en esta ocasión es su prima Victoria de Hohenlohe, actual titular de la Casa Ducal de Medinaceli, quien se convierte en noticia.

La muerte de su padre, Marco de Hohenlohe, en agosto de 2016, dejó el título de duque de Medinaceli sin dueño. Esto cambió solo unos meses después, cuando Victoria lo solicitó para ella -junto a otros títulos- de manera oficial. Esto no contentó a su tío, Ignacio Medina, duque de Segorbe, que aun a día de hoy todavía reclama el título para si mismo.

A la muerte de la anterior duquesa, Victoria Eugenia, a quien todo el mundo conocía como Mimi, fue su nieto Marco, primogénito de su hija mayor, Ana, quien heredó el ducado, cambiando a su vez el apellido del título a uno alemán tras 300 años en manos de la familia Fernández de Córdoba. Y es ahí donde se encuentra el comienzo de la batalla de Ignacio contra el resto de la familia. Señala que al fallecimiento de Mimi (que fue madre de cuatro hijos, siendo él el único que la sobrevivió) todavía quedaba un heredero vivo, él, a quien según la legislación española le correspondería ser el siguiente duque de Medinaceli y no a a su bisnieta, Victoria de Hohenlohe.

Ocho años después de la muerte de Mimi está a punto de tener lugar el primer encuentro judicial entre ambas partes. Así lo señala el portal ‘Vanitatis’, que fecha esta cita el próximo 13 de septiembre, cuando se verán las caras en un acto de conciliación que, si no da sus frutos, terminará en un futuro juicio. Si bien es cierto que en estos años todas las partes han intentado en llegar a un acuerdo, no lo ha conseguido y han llegado a la conclusión de que la solución es elevar el caso a los juzgados y que sea un magistrado que decida.

Intentar hacerse con el título que antaño luciera su madre no es la única polémica que ha desatado el duque de Segorbe en estos años. Su decisión de sacar a sus cinco sobrinos de la Fundación Medinaceli por ser críticos con su gestión también ha acaparado muchos titulares. Además de Victoria, que lleva el título que da nombre a la fundación, también fueron expulsados Rafael y Luis Medina (el primero de ellos lleva el título de duque de Feria), Victoria Medina, duquesa de Santiesteban, y Casilda Medina, marquesa de Solera. Un acto que realizó a través de una votación online a comienzos de año y que iría en contra de la fundadora, Mimi, quien dejó en testamento que sus nietos deberían estar en el patronato por derecho propio.

De ellos cinco, el único que no tiene título es Luis Medina, algo que va a cambiar en los próximos días. Su hermano Rafael ha decidido cederle el título de marqués de Villalba, que heredó de su padre a su muerte y que ahora vuelve a cambiar de manos. Así, el hijo de Naty Abascal podrá cumplir uno de los últimos deseos de su abuela, que quería que todos sus nietos tuvieran un título. «En vida de mi abuela, mi tío, el duque de Segorbe, me comentó la ilusión que tenía la abuela de que todos sus nietos llevaran un título y que habían pensado para mí el de conde de San Martín de Hoyos. Se firmó esa distribución. Pero pasó el tiempo, falleció mi abuela y me enteré de que mi tío nunca movió ese documento», contó Luis hace un tiempo.