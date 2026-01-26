Estela Grande, la ex mujer de Diego Matamoros, ha dado a luz a sus mellizos: Luca y Liah, que llegaron al mundo por cesárea el pasado 20 de enero a las 14:30 de la tarde. Ha sido a través de redes sociales donde la creadora de contenidos ha compartido públicamente esta feliz noticia y, además, ha publicado sus primeros posados familiares junto a su pareja, el futbolista Juanito Iglesias. Sin embargo, el nacimiento de los menores no ha sido de color de rosas y, uno de sus hijos, tuvo que pasar 4 días en la UCI. Una noticia que no solo ha preocupado a sus seguidores, sino también a su ex familia política, el clan Matamoros, que le ha comentado este carrousel de imágenes.

El clan Matamoros apoya a la ex mujer de Diego

Seis años después de su mediática ruptura con Diego Matamoros, con el que estuvo casada, Estela Grande se ha convertido en madre por primera vez. Todo un deseo cumplido para la influencer, que ha aumentado su familia junto al jugador del Getafe tras un embarazo convulso marcado por varios sustos y visitas al hospital.

Estela Grande con sus dos hijos. (Foto: Instagram)

Sin embargo, la llegada de sus bebés ha estado marcada por el ingreso de Luca en la UCI. Un episodio del que ha querido hablar en su perfil social. «Vivimos el momento más increíble y feliz de nuestras vidas, conoceros. Después llegó el peor momento de mi vida cuando solo podía abrazar a Liah y no a mis dos bebés. Ese momento que tanto habíamos soñado, estar los 4 juntos, se hizo esperar tres días, hasta que Luca ha podido salir de la UCI. Tres días indescriptibles, indeseados, agotadores, viviendo los mejores momentos de mi vida y, a la vez, los más aterradores y más difíciles. Enseñándome la cara y la cruz de la vida, subiendo y bajando de esa planta que nos separaba, tan cerca y tan lejos. Perdí la noción del tiempo, del día y de la noche. El dolor no existía para mí, solo pensaba en pasar el máximo tiempo con los dos», comenzaba diciendo la modelo en la publicación.

Afortunadamente, todo quedó en un susto y, pronto, sus bebé pudo regresar a la planta del hospital. «Ahora ya estamos los cuatro juntos, siendo inmensamente felices y afortunados. Os quiero con toda mi alma mis bebés. Y a su papá, que sabía que serías el mejor, pero esto ha sido demasiado y si no es por ti… hubiese sido peor», concluye en la carta pública, en la que no ha dudado en agradecer al equipo sanitario.

Estela Grande y Diego Matamoros. (Foto: Gtres)

Como era previsible, su post se ha llenado de comentarios por parte de sus casi quinientos mil seguidores. Sin embargo, ha sorprendido los mensajes de Anita y Laura Matamoros, sus ex cuñadas, y de Marta López Álamo, mujer de Kiko Matamoros. Aunque la modelo ha coincidido con su ex familia política en varias ocasiones, lo cierto es que su relación no terminó bien con Diego Matamoros. Sin embargo, una vez más han demostrado que pese a las rencillas del pasado o sus vínculos con Diego, Estela fue importante en sus vidas y, al fin y al cabo, es su compañera de profesión.