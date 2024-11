La familia de Carlos Marín revela el desafortunado gesto de Il Divo tras la muerte del cantante

En diciembre 2021, el mundo de la música se tiñó de luto tras conocer la muerte de Carlos Marín, uno de los integrantes del grupo musical Il Divo. El artista murió a los 53 años a consecuencia del coronavirus. Años después de su partida, Rosa y Magdalena, madre y hermana del cantante, han estado presentes en el plató de Y ahora Sonsoles para recordar al artista.

«Se me encoge el alma y al escucharle lo paso súper mal», ha indicado en un primer momento Magdalena con los ojos vidriosos mientra de fondo se escuchaba una de sus canciones. Sin embargo, al margen de su carrera musical, los familiares del cantante han expresado públicamente el malestar con el grupo del que Carlos formó parte durante 17 años, ya que no se despidieron de él en su último adiós ni ofrecieron el pésame a la familia.

Carlos Marín posando. (Foto: Gtres)

«No quisieron venir. Les ofrecí que vinieran (hace referencia al tanatorio de San Isidro de Madrid) por el garaje para que no se enfrentaran a los medios a su llegada», ha contado Magdalena con lágrimas en los ojos. «Nadie vino, pero bueno, de todas formas ya le dejaron solo allí en Mánchester con un chico a su cuidado y ellos se fueron a Londres», ha añadido. «Estaban todos contagiados, pero no dijeron nada», ha recordado la hermana de Carlos Marín.

Magdalena, hermana de Carlos Marín. (Foto: ‘Y ahora Sonsoles’)

«A mi hijo lo abandonaron en el hospital», ha puntualizado la madre del artista, rota de dolor. Magdalena ha recordado también que la familia reprochó la actitud que tuvo el grupo con Carlos durante el tiempo que estuvo ingresado. «No nos han dado ni el pésame (…) Es intolerable», ha intervenido Rosa.

Carlos Marín en un evento. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Magdalena, que además de ser su hermana era su asistente personal, ha revelado que las ganancias que le correspondían a Carlos Marín por formar parte de Il Divo tras su muerte no fueron cedidas a su madre. «Ya no se trata de dinero, se trata de lo que le correspondía a Carlos por su marca y no… Se han lavado las manos y han dicho que no hay nada», ha terminado explicando.

No es la primera vez que madre e hija manifiestan su malestar con Il Divo tras la muerte de Carlos Marín. Sin ir más lejos, un año después de su fallecimiento expresaron cómo se sentían en televisión. «No se han portado regular, se han portado mal. Lo siento, pero no se despidieron de él, no me han dado el pésame. No entiendo porque teníamos buena relación y nos conocíamos porque cuando venían a España yo siempre iba a las firmas y estaba con ellos», declaró su progenitora en Fiesta. Palabras que Magdalena corroboró con tristeza.