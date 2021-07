Fabiola Osborne es una mujer que habla con claridad y que siempre dice las cosas como las piensa. No importa cuánto de delicado haya sido su momento personal. Lo vimos durante su complicado divorcio de Bertín Osborne y su locuacidad queda patente en todas sus intervenciones. Ahora vuelve a tener un foco de actualidad importante a raíz de las últimas palabras de su exmarido en las que aseguraba que ya no tenía familia. Unas declaraciones sorprendentes que han traído mucha cola.

Aprovechando su presencia en ‘Viaje a Ciegas en femenino’, un nuevo proyecto liderado por Belinda Washington y Concha Crespo, la modelo ha querido dedicar unos minutos a la prensa para aclarar cómo es su verdadera relación con el padre de sus hijos y desvelar las razones que le han llevado a mudarse a un piso más céntrico y más pequeño que su casa actual. De la misma manera, cuenta cómo están llevando sus hijos la separación de la pareja y revela si finalmente acudirá a la boda de Claudia Osborne.

Ha pasado medio año desde que Fabiola Martínez y Bertín Osborne decidieran separar sus caminos. Una decisión meditada y que no fue fruto de un calentón: «Mi divorcio no pasa de la noche a la mañana, son muchos años, en los que intentas unir cosas, pero cada uno iba teniendo sus espacios más llenos de trabajo, de expectativas, de proyectos propios, que a lo mejor no tienen cabida en pareja… y esas son las cosas que van separando», explica.

Sobre las polémicas palabras de Bertín, Fabiola se sincera diciendo que «echa de menos a la familia, me imagino que de forma constante porque realmente estamos ahí. Nosotros hablamos bastante, él ve a los niños cada vez que viene… obviamente no estamos en la misma casa y eso hay veces que pesa, pero también tengo nostalgia de Venezuela».

Fabiola Osborne cuenta que sus hijos están llevando bien la separación de sus progenitores: «Creo que cuando los hijos ven a los padres bien, que se tratan con cariño y con respeto… Creo que incluso hemos ganado en nuestra relación porque ya no hay puntos fricción y si los hay, los evitamos. Creo que los niños en ese sentido sí que ven la diferencia y ellos están bien. Obviamente tienen también sus momentos y hay que vigilarlos para cubrir un poco las preocupaciones, las angustias, los miedos… vamos dando respuesta en la medida que van preguntando».

La nueva casa de Fabiola Osborne

Muy sorprendente fue la decisión de Fabiola de cambiarse de casa y dejar la lujosa vivienda familiar donde residía con Bertín Osborne. Tiene una explicación que ella misma da con todo lujo de detalles: «Yo quiero un sitio donde la vida sea un poquito más fácil. Cualquiera que lo piense diría: “está loca, cómo se va a ir de una casa tan bonita y tan estupenda para irse a un piso a Madrid”, pero es que tiene una explicación. Cuando tu vida se hace más complicada porque tu día a día es complicado. Yo quiero estar en un sitio más pequeño, pero con mis hijos. En esta casa muchas veces yo no sé ni lo que pasa en la planta de abajo porque yo entro y salgo, los niños vienen…». Espera que la mudanza esté hecha al completo el próximo mes de septiembre.

Por último, Fabiola Osborne siembra dudas sobre su presencia en la boda de Claudia Osborne: «No sé si iré a la boda de Claudia. Es pronto y yo sé que a lo mejor no es cómodo para muchos. Es complicado, no ha habido tiempo para que se acostumbren al trato de no matrimonio, entonces es muy incómodo para todo el mundo. Yo voy a estar con ellos con todo mi corazón, pero creo que no es el lugar», concluye.