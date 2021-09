Fabiola Martínez recibe un duro golpe que le hace reconciliarse con la vida

Fabiola Martínez ha elegido para reaparecer el estreno de ‘El humor de mi vida’, la obra de teatro de Paz Padilla, para anunciar el nuevo revés que ha sufrido en su vida, en este caso, el fallecimiento de «un tío por Covid». Se trata de un fatídico golpe, en el que la venezolana ha encontrado «una bonita ocasión para reconciliarme con la vida» tras presenciar uno de sus años más complicados

La exmujer de Bertín Osborne atendió a los medios de comunicación con su amabilidad habitual, pero sorprendió a todos al anunciar la pérdida de su ser querido a colación del argumento de la función de Paz. Fabiola cree que esto puede ayudar a quienes, como ella, han sufrido un revés de este tipo hace poco: «Me imagino que sí, de hecho, desgraciadamente yo la semana pasada he perdido a un familiar, a un tío, por Covid, que estaba en Colombia y como me he leído también el libro, he pensado que era una bonita ocasión para reconciliarme un poquito con la vida», cuenta.

Para superar este amargo trago, Fabiola Martínez se suma a la receta de Paz Padilla: «El humor ayuda mucho, la risa es otra cosa, es la consecuencia, pero es más ver la vida con sentido del humor». La venezolana tiene claro que «esto te ayuda a entender la muerte de otra manera». Y es que la escritora de la obra considera que somos una sociedad que vive de espaldas al fallecimiento, tratado a menudo como un tema tabú.

Fabiola ha sido preguntada también por esta foto de Bertín Osborne que ha levantado tanta polémica. El cantante quiso colgar una imagen del pasado y otra más reciente para que sus seguidores opinasen de su cambio físico y alimentar así el debate. Su exmujer ha sorprendido al asegurar que «no opino nada porque no le sigo…», comentó.

Fabiola Martínez se ha rehecho perfectamente tras el divorcio y durante su última intervención televisiva, en ‘Sábado Deluxe’, se vio a una mujer completamente renovada: «Tras mi separación de Bertín Osborne, me he convertido en una mujer nueva», comentó. Todo una declaración de intenciones. Esta entrevista sirvió también para que diera explicaciones ya en frío que la llevaron a tomar esta decisión: «Lo más difícil en una separación es tomar la decisión. Pero una vez que los dos estamos mejor… También echo de menos cosas, les pasa a los niños, me pasa a mí… Es un cambio, son muchos años. En lo que a mí respecta, en lo que veo, es que estamos mejor». La protagonista quiso dejar claro que Bertín no tenía más culpa de la que le correspondía: «No era yo. No estaba siendo yo. Me estaba traicionando. Deje de pensar en mis planes, en mi crecimiento con individuo, proyectos que no fueran comunes. Él nunca me obligó a nada, siempre me ha apoyado», dijo.