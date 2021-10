Fabiola Martínez avisó hace tiempo de que no iba a estar presente en la gran boda de Claudia Ortiz con José Entrecanales. No le parecía adecuado dada la reciente separación matrimonial con Bertín Osborne, sucedida el pasado mes de enero. Su relación con la hija de su exmarido es muy buena, pero todavía era pronto para estar en la iglesia de San Miguel de Jerez de la Frontera.

La venezolana ha reaparecido tan solo 48 horas después del enlace. Lo ha hecho en pleno corazón de Madrid y metiéndose en un taxi a toda prisa. No quería hacer más declaraciones de la cuenta. Fabiola Martínez ha asegurado que «No he hablado con nadie». Rehuía el asunto, pero sí que desvelaba que «no he podido hablar con Claudia pero sí que la he felicitado». La exmujer del cantante también ha querido contar que los dos hijos que tuvo con el presentador de Mi casa es la Tuya sí que acudieron a la celebración del enlace.

Esta discreción forma parte de la actitud que Fabiola adoptó desde meses antes de que se llevase a cabo la boda. Quiso quedarse en un segundo plano y no tener ni la más mínima dosis de protagonismo. Se ha centrado en sus hijos, en su trabajo y en sí misma sin querer formar parte de la celebración familiar porque pensaba que no era conveniente.

Quien por supuesto sí que acudió al enlace fue Bertín Osborne. El cantante estaba pletórico, agarrado del brazo de su hija pequeña. La emoción estaba a flor de piel ese día porque la iglesia en la que Claudia se casó fue la misma donde en 1977 su progenitor se dio el sí quiero con la fallecida Sandra Domecq, y donde también prometieron amor eterno las otras dos hijas del artista: Eugenia y Alejandra. «La ceremonia ha sido estupenda, todo muy bien y tranquilo. Ella venía más relajada que yo», comenzaba diciendo. Es mi niña pequeña, me he emocionado un poco», mientras que su mejor consejo era «que se divierta».

La boda concentró a un sinfín de rostros conocidos en la gaditana localidad de Jerez de la Frontera. Para su día más especial, Claudia Ortiz escogió un vestido de novia blanco de palabra de honor con detalles de abalorios repartidos por todo el diseño. Sus brazos estaban cubiertos con un sofisticado velo de tul de fantasía. En cuanto al peinado, la protagonista del día se decantó por un recogido estilo bailarina con la raya en el medio. En cuanto a las joyas que eligió para esta ceremonia, marcada por las restricciones sanitarias, fueron una gargantilla plateada de brillantes entrelazados a juego con unos pendientes. Para dar el toque beauty se valió de un make up natural, donde los tonos marrones era protagonistas.