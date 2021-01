Han pasado ya dos semanas desde que en ‘Viva la vida’, Emma García anunció la separación entre Bertín Osborne y Fabiola Martínez tras 14 años casados. Una noticia que pilló por sorpresa a la crónica social de nuestro país, pues eran considerados uno de los matrimonios más estables de la prensa rosa. Hace unas horas, la modelo venezolana ha querido compartir con sus seguidores de Instagram una tierna fotografía en la que aparece su hijo Kike, que cumple 14 años. Sin embargo, no sale solo en la instantánea, ya que aparece el nuevo miembro de la familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fabiola Martínez Benavides (@fabiolaosborne_)

«¡La familia crece! Bienvenido #drako #amoresperrunos #shibainu», ha escrito en el post donde aparece su nuevo perrito. Un shiba inu -una raza japonesa de las más antiguas que existen- en color negro de lo más adorable que ha sacado una gran sonrisa a la familia. Ayer eran Pilar Rubio y Sergio Ramos quienes anunciaban que su familia perruna también daba la bievenida a Zafiro, un elegante pastor alemán en color negro, y ahora ha sido el turno de Fabiola Martínez.

No cabe la menor duda de que Drako ha sido el mejor regalo que podría recibir Kike en el día de su cumpleaños. El pequeño nació con una lesión cerebral lo que hizo que sus padres se volcarán con él para darle la mejor calidad de vida. “Su avance cognitivo es brutal. Está superconectado, pendiente de todo; se mete en las conversaciones, sabe de lo que todo el mundo habla en cada momento…», aseguró Bertín en una ocasión. De esta manera, el joven demuestra que tiene un gran espíritu de superación. Asimismo, el pasado mes de septiembre, Kike dio positivo en coronavirus, pero tras tomar las medidas necesarias para controlar el virus, superó sin ningún problema la enfermedad. «Kike ha dado positivo en una prueba #pcr así que nos toca #cuarentena hasta dar negativo. Él se encuentra bien, está asintomático. Dios quiera que siga así hasta que todo pase. Os iré contado. Besos a todos», explicó Fabiola por aquel entonces.

Pese al reciente divorcio, Fabiola y Bertín mantienen muy buena relación por el bien de sus hijos. Fue el propio presentador quien emitió un comunicado en el citado medio para dar a conocer esta inesperada decisión. «Queridos amigos. Como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo. No hay un motivo concreto sino problemas de convivencia. No hay ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y sí la de convivir con nuestras distintas personalidades», comenzó diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fabiola Martínez Benavides (@fabiolaosborne_)

«De Fabiola solo puedo decir que es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y como madre, literalmente única. Espero que, aunque vivamos separados sigamos unidos en la amistad de nuestras familias. Os ruego de corazón que no haya especulaciones porque sencillamente no hay más motivos que los que os transmito. Os ruego también que al tener dos hijos menores, uno de ellos muy dependiente, respetéis mi decisión de no hablar de este tema», se pudo leer en el escrito que se emitió en ‘Viva la vida el pasado 17 de enero. El propio cantante también ha llegado a decir que no va a encontrar a nadie como Fabiola. De esta manera, confirma que el respeto y la admiración por la madre de sus hijos es inquebrantable.