Además de los premiados, han acudido a la fiesta otros rostros populares como, Gema López, Carlota Corredera, la actriz María Esteve, Pepón Nieto, que recientemente ha perdido a su padre, José Nieto, cuyo Alzheimer estaba ya en una fase muy avanzada, o Boris Izaguirre, entre otros; que ha aclarado cuál es su relación actual con Tamara Falcó tras su reencuentro hace escasas semanas en la semana de la moda de Madrid. Tamara y Boris, cabe recordar, se distanciaron a raíz de unas declaraciones sobre los tipos de amor de la hija de Isabel Preylser en un congreso sobre las familias en México, que se entendido como un ataque al colectivo LGTBIQ+, del que Boris Izaguirre forma parte activa.

«Con Tamara está todo bien pero esta vez va a ser estrictamente nuestro. Es lo que siempre he querido, que fuera una cosa que no se convirtiera en noticia. Era muy importante para mí aclarar cuanto antes todo lo sucedido. Va por buen camino, con Isabel Preysler también, pero permitirnos que sea nuestro», ha contado el televisivo a los micrófonos de Gtres.

Tampoco ha querido perderse la velada Belén Esteban. Muy sonriente, la de Paracuellos del Jarama ha entendido a la prensa congregada expresamente para la ocasión en el lugar, y ha hablado sobre su nueva etapa profesional tras el final de Sálvame, el pasado mes de junio; así como del proyecto que, junto a varios de los ex colaboradores del programa de La Fábrica de la Tele ha llevado a cabo para Netflix. «Esto son etapas. Estoy ilusionada, contenta y feliz. Se titula Sálvese quien pueda, se estrena en octubre y es fantasía pura. Hemos estado rodando en Miami y en México, la experiencia ha sido maravillosa, ha habido de todo. Yo no lo he visto editado porque no quieren que lo veamos pero sé lo que hemos vivido y animo a la gente que lo vea» ha contado.