Después de que París haya dado la bienvenida a una nueva edición de los Juegos Olímpicos con una innovadora ceremonia de inauguración a orillas del río Sena, ha salido a la luz el exclusivo y prestigioso kit que han recibido los atletas clasificados para esta importante cita deportiva. Como era de esperar, el particular paquete no ha tardado en hacerse viral por los detalles y productos que lo componen, los cuales han llamado la atención de un gran número de internautas que no han dudado en opinar al respecto.

Deportistas como la arquera Ana Pau Vázquez o la gimnasta Ana Pérez han sido las encargadas de dar a conocer los accesorios que componen el mencionado kit que reciben a su llegada a la Villa Olímpica, los cuales tienen la función de proporcionar a los participantes todo tipo de facilidades y comodidades durante su estancia en París.

Tal y como ha enseñado Ana Pérez en sus redes sociales, la bolsa contiene diferentes artículos de higienes personal, como una toalla decorada con el símbolo de los aros olímpicos, jabón, champú, ambientado y un cepillo de dientes, entre otros. Además, para mantenerse hidratados bajo las altas temperaturas, también les han proporcionado botellas reutilizables y un termo que mantiene el frío de cualquier bebida. Por otro lado, para que aprovechen su tiempo libre, también han recibido un mapa y una guía turística de la capital francesa para que puedan disfrutar de sus lugares más emblemáticos durante su estancia.

Pero, más allá de lo mencionado, lo cierto es que lo que más ha llamado la atención ha sido el móvil que han recibido cada uno de los deportistas. Se trata de una edición especial del modelo Samsung Galaxy Z Flip 6, valorado en en 1.300 euros y diseñado única y exclusivamente para el evento. Tal y como ha trascendido, cuenta con una tarjeta de 100GB de 5G, además de varias aplicaciones olímpicas oficiales para que los atletas puedan conectar con diferentes personas durante su estancia en París.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anita Pérez 🤸🏻‍♀️ (@anita97perez)

Ana Pérez se mostró entusiasmada con la experiencia de abrir el paquete de bienvenida al evento, señalando que el diseño del dispositivo tecnológico le había encantado. Por otro lado, también mostró a sus seguidores de Instagram la funda de cuero con la que venía el móvil, la cual le fascinó: «La verdad que es muy bonita», decía. Tras ver el video, los internautas no han dudado en expresar su opinión sobre esta edición limitada, además de exponer alguna dudas que les han surgido al respecto: «Es una pasada», «¿Luego te lo puedes quedar?», «Qué chulada de móvil», «¡Quiero uno!», escribían algunos de ellos.