EXCLUSIVA | Marta Gayá reaparece feliz y acompañada en las horas más bajas del Rey emérito

Son tiempos difíciles para Juan Carlos I y aunque el emérito cuenta con un círculo fiel y cerrado a su alrededor, la vida sigue para ellos. Tras meses sin saber de ella y después de que el avispero que rodea y protege (o protegía) a la figura del padre de Felipe VI fuera agitado por la publicación por parte de OKDIARIO de numerosas conversaciones entre el entonces Rey de España y su amante Bárbara Rey, LOOK ha localizado a Marta Gayá. Ella, la que fuera la compañera sentimental (extramatrimonial) más seria de Juan Carlos I, por la que estuvo dispuesto a renunciar a la Corona, continúa su vida entre Suiza y Palma de Mallorca, donde pasea sonriente y muy bien acompañada disfrutando de los lujos y planes que a su famoso amante se le han negado en dicha isla en la que, según parece, ya no es bien recibido.

Y mientras el Emérito ha convertido Sangenjo en su refugio para hacer hogar durante las visitas a España y con cada vez más frentes abiertos debido a las denuncias que ha interpuesto y parece que va a interponer, Marta, la mujer a la que más ha querido y a la que jamás denunciará, disfruta de los escenarios que un día fueron testigo de su amor sin perder la calma, el anonimato ni la sonrisa.

Marta Gayá con José María López Letona. (Foto: Gtres)

Tal y como muestran las imágenes exclusivas de este reportaje, hace apenas unos días Marta visitó una conocida feria náutica que cada año se celebra en Palma de Mallorca junto a José María López de Letona y otra pareja. López de Letona y Gayá comparten la amistad de Juan Carlos, de hecho el financiero formó parte del grupo de amigos con los que don Juan Carlos acudió a los partidos que Rafa Nadal disputó en Abu Dabi, y esta no es la primera vez que se les ve disfrutando juntos de un plan sin Juan Carlos de por medio.

El grupo recorrió unido una feria náutica de renombre internacional que se celebra en Palma de Mallorca, y aunque se ha publicado que Gayá se ha deshecho de su barco, ella no mostró interés en ninguno y no fue más que a pasear y acompañar. Gafas de sol de Prada, un Iphone colgado del hombro, un reloj inteligente y varias joyas discretas entre las que destacaba un anillo en forma de sello en el dedo meñique de su mano izquierda, adornaban junto a un bolso color crudo de lo más sencillo el look primaveral de la que fuera amante del Rey Emérito, compuesto de calzado deportivo, un pantalón blanco y una blusa de cuello mao a rayas azules y blancas. Finalizado el recorrido López de Letona se despidió de sus tres amigos, que entraron a comer a un restaurante cercano.

Marta Gayá con su grupo de amigos. (Foto: Gtres)

Estas imágenes ven la luz en una semana importante para don Juan Carlos y también para su imagen pública. Tras pasar su 63 aniversario de boda en España sin rastro de doña Sofía a su lado y en una visita marcada por la ausencia de alguna de sus hijas, que suelen desplazarse a Sangenjo para arroparle cuando viene a nuestro país, el Emérito tiene por delante un proceso judicial que él mismo ha puesto en marcha.

Nueva aparición de Marta Gayá. (Foto: Gtres)

Tras años esquivando que se repita la humillante foto de la infanta Cristina entrando a unos juzgados –con el duro desenlace que dicho paseíllo tuvo para la institución-, el padre de Felipe VI se ha expuesto a la posibilidad de tener que pisar una sala de juicios al comenzar una cruzada legal para defender su honor en la que la primera e inesperada víctima ha sido Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria.

Este viernes tendrá lugar en Santander un acto de conciliación para evitar llegar a juicio para el que el cántabro se apresuró en confirmar su asistencia pero en el que la presencia de Juan Carlos I es toda una incógnita.