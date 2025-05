EXCLUSIVA LOOK: el magreo de Carolina Marín con su novio atleta en sus primeras imágenes juntos

Que Carolina Marín sea una de las mejores deportistas españolas de la historia no es una condición que le prive de disfrutar de los placeres al alcance de cualquier persona que se precie. Y eso fue lo que hizo la genial jugadora de bádminton hace escasas horas al irse de fiesta con su novio, Gen Esteban. La pareja lleva su relación sentimental con discreción, hasta el punto de que ella no habla de él y han borrado fotos juntos. Sin embargo, Look publica las que son primeras imágenes de Carolina y su chico.

Las instantáneas destilan química y romanticismo. En el vídeo que encabeza esta noticia vemos a Carolina y Gen disfrutando de la noche en WAH Madrid, una experiencia que fusiona la gastronomía con el espectáculo al ritmo de Puccini, Paco de Lucía o Guns & Roses a David Guetta o Lady Gaga. Después de cenar, la onubense y su chico se quedaron con ganas de más y por ello se quedaron al afterparty para tomarse una copa o un cóctel al estilo de los Night Clubs de Nueva York.

Carolina Marín y su novio Gen Esteban. (Foto: Look),

Las imágenes muestran la complicidad de ambos, cogiéndose de la mano y abrazándose en la barra mientras esperan a que les pongan algo de beber. Carolina se agarra del hombro de Gen mientras él coge del trasero a su novia para después dejarse llevar y bailar al son de la música.

¿Quién es el novio de Carolina Marín?

El hombre que ocupa el corazón de la jugadora onubense es un atleta especializado en velocidad. Gen Esteban San Millán ha formado parte del equipo de atletismo de la Real Sociedad, y como su novia, también ha ganado numerosas medallas, entre ellas la que le coronó como Subcampeón de España en el año 2020.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Real Sociedad Atletismo (@realsociedadatl)

A Carolina y Gen les une el denominador común del deporte y el talento para brillar en sus respectivas disciplinas. La complicidad entre ellos cuando creen que nadie los ve muestra la salud de la que goza la pareja.

El dolor de Carolina y una fecha marcada en rojo

Hablar de Carolina Marín es hacerlo de éxito y de profundo orgullo para todos los españoles. A sus 31 años puede presumir de tener palmarés envidiable. La onubense ha sido campeona olímpica en Río de Janeiro 2016, tres veces campeona mundial (2014, 2015 y 2018), campeona en los Juegos Europeos de Cracovia (2023) y siete veces campeona de Europa (2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 y 2024). Unos títulos que le han servido para ostentar el número 1 del mundo durante un total de 74 semanas, entre el 17 de octubre de 2015 y el 18 de octubre de 2018.

Carolina Marín y la Reina Letizia, en una recepción en el Palacio de la Zarzuela. (Foto: Gtres)

Convertirse en leyenda no ha sido ni mucho menos un camino de vino y rosas. Carolina ha vivido la cara más dura del deporte de élite y ha convertido a las lesiones en sus indeseables compañeras de viaje. En su historia médico figuran tres roturas de ligamento cruzado y meniscos, dos en la rodilla derecha y otra en la izquierda.

El pasado mes de abril volvió entrenarse en pista con una raqueta ocho meses después de que sufriera el último varapalo en forma de dolencia, durante su participación en los Juegos Olímpicos de París, donde era la máxima favorita para conseguir otra medalla. Su increíble labor de resiliencia le valió para ser galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024.

La recuperación de Carolina Marín enfila su recta final y ella no tiene prisa ninguna en volver a competir. Aún es pronto para aventurarse a fijar una fecha de retorno. No obstante, en el horizonte se encuentra el Campeonato de Europa de bádminton absoluto, que se celebrará el 6 al 12 de abril de 2026 en el Palacio de Deportes de Huelva que lleva su nombre, una cita especial al tratarse de su tierra y ante su gente.