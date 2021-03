Después de la tempestad llega la calma. Y tras la última polémica de Ágatha Ruiz de la Prada en la que se quejaba de una supuesta mala actitud de Juan del Val con ella durante su participación en ‘El Desafío’, la diseñadora ha rectificado y ha pedido disculpas al escritor. Ha sido él mismo quien ha compartido el comunicado de retracto de la modista dejando clara su postura tras las disculpas: «Era bastante evidente que no era yo el que tenía que pedir perdón. Puedo caerte bien, mal o regular; parecerte alto o bajo, guapo o feo, pero jamás en treinta años de profesión he insultado ni he faltado el respeto a nadie. Me alegro de dar por finalizada aquí esta historia. Por mí, FIN», ha escrito el comunicador.

Ha sido algo más de una semana en los que la polémica ha estado servida y, aunque el marido de Nuria Roca ha dado por terminado lo ocurrido, ha atendido amablemente a LOOK en exclusiva, para explicar cómo lo ha vivido tanto él cómo su familia. «Muy sorprendido en todo momento porque ella decía que había pasado una cosa que realmente no pasó. No hay más vuelta de hoja», ha dicho. «Me alegra muchísimo que haya recapacitado porque yo no he insultado en ningún momento a nadie, no he faltado al respeto y eso que dijo que había sucedido, no sucedió», afirma tajante.

«No tengo nada en contra de Ágatha Ruiz de la Prada, no lo he tenido antes del concurso, ni durante el concurso, ni lo he tenido ni lo tengo. Yo me remito a lo que ha dicho ella en su comunicado», y tiende la mano a la concursante de ‘El Desafío’, con quien estaría dispuesto a compartir un buen vino y un rato de tertulia.

Del Val ha aprovechado para ‘deshacerse’ de esa imagen de jurado duro y polémico que, según él, parece que se le ha querido poner desde el concurso en el que comparte puesto con Tamara Falcó y Santiago Segura: «Ha habido un cierto empeño en este programa, supongo que dirigido, en colocarme en un rol que no me corresponde y yo soy el polémico Juan del Val de ‘El Hormiguero’ en un espacio de humor».

Se lleva a las mil maravillas con sus compañeros. A Santiago no le conocía y le califica como una persona «generosa en el trabajo», mientras que con Tamara está «encantado». Coincide con ella semanalmente durante la mesa de actualidad en el programa de Pablo Motos y admite que se lo pasa «muy bien con su singularidad. La adoro».

Nuria Roca

Minutos después de que su marido se hiciera eco del perdón de Ágatha Ruiz de la Prada, Nuria Roca compartía el post de Juan del Val. «Nuria también lo ha vivido con cierta sorpresa y con indiferencia. Me conoce y sabe que era imposible que yo hubiera insultado a nadie», ha reconocido. «Yo hago mi trabajo, publico novelas, soy guionista y ahora estoy de jurado en un programa y Nuria también está contenta con la rectificación».

La polifacética presentadora está en la cresta de la ola. Enamorada y feliz con Juan, su buen hacer frente a la cámara sustituyendo a Pablo Motos durante su baja médica han hecho que las redes se vuelquen con ella, llegando incluso a pedir un nuevo programa para la valenciana que, en palabras de su pareja, «ha demostrado cómo es como profesional».

Por si esto fuera poco, Nuria debutaba el pasado fin de semana en el teatro con la obra ‘La gran depresión’ en la que comparte protagonismo con Antonia San Juan. Hasta Lanzarote voló Juan del Val para apoyar a su mujer en un momento tan especial para ella como el de cumplir su sueño de ser actriz: «Fui, faltaría más. Llenaron el teatro los dos días y fue fascinante verla porque, aunque era su debut, parecía que llevaba haciendo teatro toda la vida».

El origen de todo

Desde que se estrenó ‘El Desafío’ han sido varios los concursantes que han puesto el grito en el cielo por la actitud del jurado, entre ellos David Bustamante. Pero ha sido Ágatha la más dura en cuanto a hacer pública su queja. La diseñadora explicó en El Confidencial lo que había vivido tras una valoración de Juan en la prueba en la que tuvo que hacer un playback con una coreografía emulando la película ‘La la land’. Precisamente el día de la valoración Pilar Rubio formó parte del jurado y, según la diseñadora, su presencia hizo que Juan «se envalentonara». «Se le fueron los papeles, me metió un bocinazo que no veas. Me dijo que lo que había hecho era una puta mierda, un número infantil. Se puso muy tonto y estuvo muy mal. Todo el mundo se quedó anonadado», explicó entonces.

«Me enfadé. Tuvo una hora y media para venir y pedirme perdón, pero no lo hizo porque es muy orgullosito», comentó desvelando que incluso había llegado a plantearse abandonar el programa. Algo que no llevó a cabo gracias a la intervención de Jorge Salvador, productor de ‘El Desafío’. Pero Ágatha terminó con dureza su argumento: «Aún estoy esperando que este imbécil me pida perdón». Un perdón que ha llegado en forma de comunicado por parte de la peculiar diseñadora.