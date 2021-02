Ágatha Ruiz de la Prada ha cambiado el plató de ‘El Desafío’ donde lo ha pasado mal con las pruebas y las valoraciones del jurado, para sentarse en ‘Domingo Deluxe’, plató en el que, aprovechando el Día de los Enamorados, ha hablado de sus relaciones, y también de su experiencia con la periodista Isabel Gemio. Y es que la polémica entrevista que esta le hizo a María Teresa Campos sigue coleando, y la diseñadora es otra de las invitadas con las que no tuvo piedad. Y así lo explicó anoche frente a Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores.

«Ella me hizo la peor entrevista de mi vida, se portó muy mal conmigo», comenzaba diciendo la invitada. Sin querer entrar en detalle de lo que ocurrió durante su mala experiencia con Gemio, Ágatha sí confesó que su comportamiento fue «salvaje». «Nunca me han tratado tan mal en una entrevista. Fue muy antipática, en directo delante del público me dijo de todo. A lo mejor porque ella tenía más información que yo, pero me dijo que mi vida era un paripé», contó mientras Jimmy Giménez Arnáu explicaba que «a Isabel Gemio le cae muy mal la gente de la aristocracia».

Un detalle que Ágatha, marquesa de Castelldosríus, desconocía. «Yo en aquel momento me quedé sin habla. Salí de allí sin creerme lo que acababa de pasar», confesó. «Me quedé como flipada, porque además yo fui en plan simpático, pero era como que ella no estaba feliz, por eso cuando salió todo lo de María Teresa, yo estaba al 100% de acuerdo con ella». A pesar de la tensión de dicha entrevista, la creadora de moda contó que ‘la Gemio’ se puesto en contacto con ella con posterioridad para hacer alguna colaboración.

La diseñadora se posiciona al lado de María Teresa Campos, que ya está preparando su regreso a televisión con ‘La Campos Móvil’, pero mientras se estrena su nuevo programa, continúa con sus entrevistas en su canal de Youtube donde, curiosamente, participó hace unos días Ruiz de la Prada. A colación de este encuentro con la comunicadora, Ágatha no quiso pasar por alto un detalle que le llamó la atención de la malagueña, y es que guarda, como oro en paño, varias de las creaciones de su firma.

Juan del Val, su nuevo ‘enemigo’

Pero además de contra Isabel Gemio, Ágatha Ruiz de la Prada también habló sobre su nuevo ‘enemigo’, Juan del Val a quien ha tachado de «súper maleducado, imbécil y antipático». Todo después de la última crítica del marido de Nuria Roca mientras valoraba, como jurado de ‘El Desafío’, la prueba de baile de la diseñadora en la que hizo una coreografía de la película ‘La la land’. Su experiencia es mejor, según ella, acudiendo a formatos como el ‘Deluxe’: «En un programa blanco te hacen subir por los tejados y te critican. Prefiero mucho más los programas negros como este, que los programas blancos. Tenéis muy mala fama, pero sois los buenos», valoraba la diseñadora.

Ya en El Confidencial, se mostró muy crítica con el escritor: «Todo lo que ha pasado ha sido culpa mía por estar en ese programa y no haberme informado antes. Ni siquiera sabía quién era el tal Juan del Val, que ahora parece que está de moda». Su crítica es extensible además a un cambio en el jurado, donde estuvo Pilar Rubio, algo que «a Tamara Falcó no le hizo gracia, pero Juan estaba encantado». Y ha sido precisamente por la presencia de Pilar por lo que justifica la intervención de del Val: «Se puso muy tonto y estuvo muy mal, todo el mundo se quedó anonadado».

Todo un choque que a punto estuvo de terminar con la participación de Ágatha en el nuevo concurso de Antena 3. «Decidí entonces que me iba del programa, pero había firmado un contrato. Llamé a mi abogada para saber las condiciones, pero Jorge Salvador me pidió perdón, y me dijo que por su parte no existía el contrato». La actitud del productor la convenció para no marcharse, aunque se quedó «sin ilusión», y a la espera de recibir un perdón por parte de Juan del Val.