Ágatha Ruiz de la Prada, ‘Juancarlista’ reconocida y ahora fan de Victoria Federica

Que Ágatha Ruiz de la Prada es una ferviente defensora del rey Juan Carlos no es un secreto. Siempre ha reconocido su apoyo al Emérito y en estos momentos tan convulsos para el Rey Emérito no podía faltar su defensa. La diseñadora ha salido al paso de las últimas informaciones que confirman que el padre de Felipe VI no regresará a España en estos días para pasar las Navidades junto a los suyos. «¿Para qué va a volver? Si te vas, te vas, aunque a mí me hubiera gustado que no se fuera», ha explicado. «Yo he sido siempre muy ‘Juancarlista’ y lo sigo siendo pero, desde mi punto de vista sería un error que volviera entre el jaleo de coronavirus, y tal…yo no volvería ni loca».

Fue el periodista Carlos Herrera quien confirmaba la noticia a primera hora del jueves en su programa radiofónico ‘Herrera en la COPE’. El comunicador explicó que don Juan Carlos había enviado un mensaje a sus allegados comunicándoles su decisión de no regresar a nuestro país, afirmando que, al ser persona de riesgo, prefería permanecer en el lugar en el que se encuentra y esperar la evolución de la pandemia, con la esperanza de que todo mejore.

Pero además, Ruiz de la Prada se declara también fan de Victoria Federica. «Me encanta, la veo tan distinguida», ha dicho sobre la hija pequeña de la Infanta Elena, a quien le encantaría ‘agathizar’. No ha tenido problema además en hacerse eco de los acontecimientos que pusieron a la joven en el ojo del huracán el pasado fin de semana cuando fue increpada por la calle al grito de ‘ladrona’. Para la creadora, se les está atacando de una manera desconsiderada, tanto a don Juan Carlos como a su nieta.

En las últimas semanas abuelo y nieta han estado en el centro de la polémica al conocerse todo lo relativo al caso de las tarjetas opacas por las que tanto don Juan Carlos como parte de su familia, a excepción de los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, se habrían beneficiado de su uso. En concreto se ha hablado de los gastos de doña Elena, Froilán y Victoria Federica. Al parecer la hija pequeña de la Infanta habría utilizado la tarjeta para realizar compras en El Corte Inglés, abonar unas clases de piano y pagar trayectos en Uber.

Nada más conocerse la existencia de estas tarjetas black, se conocía el último movimiento del padre de Felipe VI, que abonaba a Hacienda 678.393,72 euros de manera voluntaria para regularizar su situación fiscal, y esto incluía los intereses y recargos obligatorios en este tipo de operación. Algo que se hizo público, a través de un comunicado enviado por el abogado de don Juan Carlos, Javier Sánchez-Junco, por deseo expreso de su cliente.

Ya le ha defendido en otras ocasiones

Esta no es la primera vez que Ágatha Ruiz de la Prada defiende al Rey Juan Carlos. El pasado mes de septiembre era entrevistada por Francisco Rivera en su sección de entrevistas en ‘Espejo Público’. Durante la charla la diseñadora fue clara y concisa al dar su opinión: «Al Rey le he querido muchísimo. He sido muy fan de él siempre».

Desvelaba además que, cuando el Rey Emérito era pequeño, llegó a vivir en su casa familiar en Barcelona. Fruto de esa amistad con la familia de la creadora, el Rey le «regaló un golden retriever precioso», uno de los mejores regalos que según ella, se pueden hacer en Navidad. Y por si esto fuera poco, se atrevió a calificar al padre de don Felipe, eso sí durante su juventud, como un hombre «guapo», «atractivo» y «un bellezón».