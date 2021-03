Hace una semana se confirmó que Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini seguían adelante con sus planes de boda, poniendo fecha al enlace que ya está considero como el acontecimiento social del momento, a pesar de las restricciones sanitarias. Será el próximo 22 de mayo cuando el Palacio de Liria vuelva a engalanarse para albergar la ceremonia y la posterior celebración de la que poco se sabe. Y eso que solo quedan dos meses para el gran día y los novios, siempre discretos, están muy pendientes de la evolución de la pandemia, para llevar a cabo la organización, teniendo en cuenta las restricciones sanitarias.

Contactamos con Cayetano Martínez de Irujo, tío paterno del novio, que atiende en exclusiva a LOOK. Educado y discreto, el conde de Salvatierra nos emplaza a hablar con los futuros novios, no quiere quitarles protagonismo y tan solo confirma que, por el momento, «no me ha llegado la invitación». Está centrado en su labor en el campo, ejerciendo con empeño y orgullo como agricultor, y se muestra molesto tras saber que su nombre ha vuelto a salir a la palestra por un asunto inmobiliario. El hijo de la duquesa de Alba, quiere mantener su vida privada al margen y luchar por su nueva ocupación laboral.

En los últimos años se ha reinventado, y presume de ello. No ha sido fácil, «me voy modificando como requieren las circunstancias y los avatares de los últimos seis años han sido tan convulsos, que no me ha quedado otra». Hace un año le veíamos en La Sexta hablando sobre el trabajo en el campo y el efecto de la pandemia en el mismo. Casi doce meses después, Martínez de Irujo aclara cómo ha sido todo: «Este año, gracias a Dios, tuvimos unos precios buenos de cereal, de olivo, y gracias a eso hemos sobrevivido hasta aquí. Ahora empezamos con la naranja, que nos ayuda bastante estos meses que no hay ingresos», explica a Look.

«Todavía tengo que pensar cómo voy a paliar parte del mes de abril y mayo, porque ahí estamos secos en todo. Vamos a ver cómo vienen los precios este año porque la agricultura se ha puesto en valor y ha subido mínimamente, todo para que luego no te paguen lo que cuesta ponerlo todo en marcha», se queja el conde.

Pero se siente respaldado por las autoridades españolas. «Este ministro, Luis Planas, lo está haciendo bien. Es un hombre muy preparado y nos está defendiendo muy bien en Europa. Fue ya consejero de la Junta de Andalucía y es una persona accesible, con el que se puede hablar, atiende a todo el mundo y defiende la agricultura como se merece y con mucha habilidad».

Mientras que numerosos agricultores han hecho de la pandemia una oportunidad para dar un giro a su actividad, vendiendo su productor directamente al consumidor, Cayetano Martínez de Irujo explica la dificultad de los trabajadores del campo para saltarse «los eslabones intermedios, que son el problema». «Es difícil vender directamente saltándose a los comercializadores que comen demasiado del pastel, aprietan demasiado al agricultor y están en bastante buena sintonía con las grandes superficies. Los dos se reparten los beneficios y al agricultor le dejan de rodillas. Eso es lo que yo reivindico, y es lo que hay que equilibrar».

Le preguntamos si tiene algún proyecto en ciernes para llegar a ese equilibrio, algo que aún no es una realidad, pero que no descarta: «Si algún día se tercia crear una iniciativa importante o liderarla, no cabe duda que me lo plantearé». Ha hecho de la agricultura su nuevo modo de vida, «he reinvertido todo lo que tenía, lo que invertía en mi carrera ecuestre, y ahora es lo que me ha salvado de este año tan catastrófico y me he convertido en un agricultor».