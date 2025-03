Eva González ha reaparecido en redes sociales con un preocupante mensaje. Si por algo se caracteriza la modelo es por su discreción a la hora de hablar sobre su vida privada, a pesar de su popular carrera como modelo o su matrimonio con Cayetano Rivera. Sin embargo, hace unas horas, en sus historias temporales de Instagram, ha desvelado que no se encuentra en su mejor momento personal y, además, ha lanzado una petición a su casi millón y medio de seguidores.

La plegaria de Eva González a sus seguidores

La vida personal de Eva González empezó a interesar debido a su relación con Iker Casillas, con el que estuvo desde el 2005 hasta el 2008. Dos años antes, la de Mairena de Alcor fue nombrada Miss España, por lo que su salto a la fama captó la atención del ex capitán del Real Madrid cuando ella a penas tenía 20 años. Una historia de amor de la que presumieron públicamente al acudir juntos a eventos o alfombras rojas. Sin embargo, la diferencia de caracteres hizo que pusieran punto final a su idilio. «No nos parecemos en nada y yo creo que ahí está el secreto. Yo soy muchísimo más nerviosa y él es el que me para. Yo soy muy impulsiva y él lo piensa todo muchísimo. Yo soy una polvorilla y él es más relajado», dijo en una ocasión la andaluza.

Eva González. (FOTO: GTRES)

Un año después, la maniquí conoció al que, con los años, se convertiría en el padre de su único hijo. En el 2009 salieron a la luz las primeras imágenes de una tímida Eva González con uno de los solteros de oro del país: Cayetano Rivera. Con el diestro, a pesar de que vivieron un breve stand by, pasó por el altar y tuvo a su hijo, al que llamaron Cayetano Jr. Sin embargo, a finales del 2022, se destapó que habían roto. La noticia no fue comunicada por ellos y, durante mucho tiempo, estuvieron sin pronunciarse sobre su situación sentimental.

Debido a su pasado con el hijo de Paquirri y Carmina Ordoñez, la de Mairena de Alcor dio un paso atrás mediáticamente. En sus apariciones públicas, desde entonces, opta por el silencio a la hora de hablar sobre su vida personal o incluso del padre de su hijo. Es por ello que sorprende su último movimiento en redes sociales.

El preocupante mensaje de Eva González. (FOTO: REDES SOCIALES)

En las últimas horas, la presentadora de La Voz ha escrito un mensaje en sus historias temporales que ha causado una gran preocupación (debido a su habitual discreción en redes sociales, donde en contadas ocasiones habla de su intimidad). A través de una imagen de unos claveles blancos (una flor típica de su tierra natal), ha desvelado que lleva «dos días en los que parece que todo sale mal».

«Estoy susceptible, las noticias en mi vida no son buenas… En fin, será que Mercurio está en retrógrado…», ha dicho a continuación. A pesar de estas enigmáticas palabras, también ha lanzado un esperanzador mensaje en medio de este tormentoso momento: «Hoy me he levantado dispuesta a cambiar esa energía y lo primero que he hecho ha sido comprarme flores que a mí siempre me suben el ánimo. Mandadme buena vibra y deseadme buena suerte».