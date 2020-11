¡Ya es oficial! Ocho meses después del fallecimiento de Carlos Falcó, víctima de coronavirus, se ha cumplido una de sus últimas voluntades. Tamara Falcó se ha convertido oficialmente hoy, 12 de noviembre, en Marquesa de Griñón. Así, la hija de Isabel Preysler, la más mediática de todas, ha pasado a formar parte de la nobleza española. La ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ aún no se ha pronunciado sobre este recién estrenado título nobiliario, que ha asegurado que llevará con “orgullo” y “responsabilidad”, pero la que sí ha entrado en escena ha sido Esther Doña, quien decidió autodenominarse ‘Marquesa viuda de Griñón’. La viuda de Carlos Falcó, que se incorporó el pasado mes de septiembre de colaboradores de ‘La hora de la 1’, ha retomado su trabajo en el espacio matinal de la cadena pública, donde ha sido preguntada por sus planes de futuro, pero ha evitado pronunciarse sobre Tamara Falcó.

La exmodelo se ha desplazado hasta el corazón de Castilla-La Mancha para conocer a tres mujeres empresarias que no cambiarían su pueblo, Santa María de los Llanos, por nada del mundo y se ha puesto el mandil para aprender a hacer pan en una de las panaderías de la localidad conquense.

Además de demostrar su destreza amasando la masa, Esther Doña ha confesado haber aprendido mucho de la vida rural en su breve visita a Santa María de los Llanos. Como era de esperar, los colaboradores del programa han querido preguntar a la exmodelo por el título que acaba de estrenar Tamara Falcó, pero a Esther parece no haberle hecho gracia la pregunta. “Pues enhorabuena… No lo sabía. La verdad que no lo he podido ver porque hemos estado viajando hasta aquí, pero me parece fantástico y le doy mi enhorabuena, por supuesto”, ha respondido Esther Doña, visiblemente incómoda.

La Marquesa viuda de Griñón ha optado por el silencio ante el interrogantes de otro de los colaboradores presentes en plató, quién se ha interesado por saber como reaccionará el día en que se encuentren la Marquesa viuda de Griñón y la Marquesa de Griñón. Con semblante serio y sin dar respuesta, Esther Doña ha continuado con sus labores de panadera improvisada, mientras el resto de tertulianos trataban de acabar con la tensa atmósfera que se había creado.

La siguiente en tomar la palabra ha sido Nieves Herrero, quien ha preguntado a la viuda de Carlos Falcó por sus planes de futuro. En esta ocasión, la exmodelo sí que ha respondido: “Hace tiempo que no estoy en el campo, aunque estoy rodeada de naturaleza porque me gusta mucho la vida tranquila y la vida en ciudad me estresa bastante”, ha contestado la Marquesa viuda de Griñón, quien ha insistido en que prefiere no hacer planes de futuro y vivir día a día y ha asegurado sentirse “feliz” y “contenta”.