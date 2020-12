Ha sido un año duro para los Falcó, pero especialmente para Esther Doña que el 27 de marzo se despedía de su marido, Carlos Falcó, después de que ambos dieran positivo por COVID-19. El virus ha golpeado fuerte a la malagueña que hace solo un mes también le decía adiós a su padre, José Doña, con el mismo diagnóstico. Dos pérdidas que han supuesto un duro varapalo para la marquesa viuda de Griñón, que se ha convertido en la protagonista del día.

Y es que Esther ocupa las portadas de dos de las revistas de los miércoles, ¡Hola! y Semana. Mientras que en la primera concede una entrevista en exclusiva en la que hace balance de su año más difícil y aclara cómo están las cosas con los hijos de su marido, en la segunda se la ve disfrutando de una divertida velada con un nuevo acompañante masculino con el que parece haber recuperado la sonrisa.

Sin duda ha sido un 2020 «que preferiría olvidar» como ella misma reconoce, pero es una mujer positiva y tras haber perdido a las dos personas más importantes de su vida, les hace un bonito homenaje: «Se fueron dejándome una gran enseñanza: el amor por la vida». Y en ello está. Enviudar trajo consigo numerosos cambios, un vacío, abandonar el que había sido su hogar, la finca El Rincón, y dar un salto al mundo laboral siendo el fichaje estrella de ‘La hora de la 1’, un trabajo que le hace muy feliz.

Marquesa viuda VS Tamara Falcó

Mucho se ha hablado a lo largo de estos meses de la relación de Esther Doña con los hijos de su marido, especialmente con Tamara, a quien Carlos Falcó dejó en herencia su título más mediático y querido, el de marquesa de Griñón. Algo que está a punto de oficializarse, a falta de la firma del Rey Felipe, como la propia Tamara confirmaba hace unos días en ‘El Hormiguero’.

Ella será quien decida si la mujer de su padre puede seguir ostentando el título de marquesa viuda de Griñón. Pero entre ellas no hay relación. «Que no la tengamos no significa que estemos enfrentadas, como quieren hacer creer. La relación es cordial cuando nos hemos tenido que comunicar».

Y aclara que no existe conflicto alguno con los hijos de Carlos Falcó. «Estamos trabajando para llegar a un acuerdo en el que todos estemos satisfechos», reconoce cuando se le pregunta por la herencia. Y declara estar en una posición dialogante y con buena voluntad. Falcó la dejó como usufructuaria de todos sus bienes, y afirma que «se están cumpliendo algunas de sus voluntades», pero todo lleva un proceso. De hecho aclara que, aunque abandonó El Rincón, este sigue siendo su hogar conyugal, pero tras fallecer su marido permanecer allí sin él, no tenía sentido.

En pareja

En ¡Hola!, la marquesa viuda de Griñón dice ser «una enamorada del amor» y una persona que necesita una pareja. «Carlos me decía: ‘El día que yo ya no esté en este mundo, lo primero que haré será buscarte una pareja». Precisamente Semana publica las imágenes de Esther disfrutando de una velada para dos junto a un nuevo acompañante. Un empresario de mediana edad, que responde al nombre de Alberto, aunque familiarmente se le conoce como ‘Tucho’.

Amante del flamenco, la caza, los toros y los caballos, según la información de la revista y las imágenes de su interior, la complicidad entre ellos es más que evidente. Cogidos de la mano, agarrados y compartiendo confidencias y sonrisas, los dos compartieron cena y espectáculo flamenco, una de las pasiones que tienen en común.

Doña no ha tardado en reaccionar, y ha sido precisamente ¡Hola! quien se ha hecho eco de su respuesta: «No hay absolutamente nada entre nosotros». La colaboradora del matinal de la 1 ha sido tajante aclarando que se trata de un vecino y no de un amigo.

Una particular coincidencia

Mientras Esther Doña ha negado estar con alguien, Tamara Falcó está enamorada de Íñigo Onieva. Llevan juntos cinco meses, pero no ha sido hasta hace unas semanas cuando se ha conocido que la ganadora de ‘Masterchef Celebrity 4’ es feliz junto al hermano de la actriz Alejandra Onieva, por quien incluso ha llegado a saltarse el confinamiento en varias ocasiones, suscitando todo tipo de críticas, que han provocado que pida perdón públicamente en una de sus intervenciones en ‘El Hormiguero’.