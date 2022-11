Esther Doña confiesa el verdadero motivo por el que no olvida al juez Pedraz

Los últimos meses han sido toda una montaña rusa de emociones para Esther Doña. Cuando la viuda de Carlos Falcó anunciaba su compromiso con el juez Pedraz, tan solo unos minutos más tarde salía a la luz la noticia de que ambos ya habían roto su relación. Algo que el propio Santiago confirmaba poco después, dejando a la malagueña en un mar de dudas del que se hacía eco en su reciente entrevista en Y ahora Sonsoles.

Con el único objetivo de volver a su rutina habitual sin mirar atrás ni a su romance con el letrado, la modelo ha dado continuidad a sus quehaceres laborales acudiendo a la sexta edición de los Premios Woman, celebrados en la capital durante el pasado lunes, 14 de noviembre. Una jornada en la que, ataviada con un vestido asimétrico en color negro y mucho brilli brilli, no quiso desaprovechar la oportunidad de hablar frente a los medios de comunicación sobre cómo se encuentra actualmente: “Tengo cien mil planes, lo bueno de estar soltera, pero no sola, es tener muchísimos planes”, comenzaba explicando, para después hacer hincapié en lo contenta que está dada su nueva etapa televisiva en el programa de las tardes de Antena 3: “Estoy feliz, no sé si pudisteis ver mi primera entrevista con Sonsoles, estaba encantada y muy tranquila, tenía muchas ganas de hablar y de estar en televisión”, desvelaba, sintiéndose en cierto modo comprendida por haber tenido oportunidad de expresarse después de que su ex lo hubiera hecho por medio de una revista.

No obstante, y pese a haber pasado unas semanas verdaderamente malas a raíz de su ruptura, Esther Doña tiene claras sus ideas: “Tampoco es que quiera entrar en todo lo que se dice, no quiero dar coba. Han sido muchas cosas, pero gracias a Dios ya estoy repuesta. ¿Sabes qué? No le borraría de mi vida porque es una persona que ha estado en mi vida y hemos tenido cosas muy bonitas, he sufrido mucho pero ha habido momentos fantásticos, aunque también muy duros. No tengo porque borrarlo, de momento no lo voy a hacer, más adelante no lo sé”, zanjaba, aclarando así no tener intención alguna de olvidarse del juez, pese a que éste le haya hecho estar triste en algún momento determinado con sus declaraciones.

Por último, Esther ha ahondado también en el tema amoroso, demostrando que no está dispuesta, al menos por ahora, a abrir su corazón nuevamente a pretendientes: “Yo no tengo miedo a nada. Estoy feliz, estoy haciendo mi vida… Pero por el momento estoy disfrutando de este momento y no tengo para nada ganas de enamorarme. Acabo de subir una fotografía con un amigo, pero no puede ser… A Carlos le voy a querer siempre”, finalizaba, mientras intentaba evitar responder a la pregunta sobre si felicitará a la marquesa de Griñón por su cumpleaños, el cual tendrá lugar el próximo 20 de noviembre.