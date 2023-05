Esther Doña, el inesperado apoyo de Ana Soria y Enrique Ponce en su último paso al frente

No cabe duda de que la entrevista de Enrique Ponce y Ana Soria en El Hormiguero ha generado una gran controversia. Desde que el torero y la almeriense iniciaron su relación en 2020, muchas han sido las personas que han mirado esta decisión con cierto recelo al considerar un tanto desmesurada la edad que les diferencia, que es de nada más y nada menos que de 26 años. Algo que no parece importar en absoluto a los dos protagonistas y así lo reflejaban ellos mismos durante su aparición en el programa de las noches de Antena 3, la cual ha querido apoyar esta misma tarde Esther Doña.

Ha sido en el plató de Y ahora Sonsoles en el que, como de costumbre, la viuda de Carlos Falcó ha reaparecido, esta vez con el objetivo de llevar a cabo un análisis del último espacio televisivo dirigido por Pablo Motos y que tenía al diestro y a su joven pareja como principales protagonistas. Un momento en el que la diseñadora se ha sincerado al máximo a la hora de ponerse en la piel de Enrique y Ana, llegando incluso a admitir haber pasado por una situación similar: «Me sentí muy identificada cuando escuché a Ana ayer. Hasta el día de hoy sigue siendo así, cuando se refieren a Carlos y a mí tienen que poner el número», comenzaba explicando, haciendo referencia a la edad que les separaba de más de 40 años: «Siempre decía que la edad es importante solo si eres un vino o un queso», pronunciaba, citando así una frase que el padre de Tamara Falcó la habría dicho en vida.

Pero lejos de dejar ahí su testimonio, la malagueña ha seguido haciendo símiles de su experiencia con otros personajes conocidos en el mundo como el príncipe Enrique y Meghan Markle, a quienes los medios de comunicación también persiguen de manera constante: «Era brutal, impresionante. Cuando comentábamos lo de Enrique de Inglaterra y Meghan, la persecución en Nueva York de hace unos días, me recordó. Los motoristas se iban hasta por las aceras (…) Luego la presión de los medios se relajó. También es eso si lo buscas solo», recordaba, Una sensación que no ha vuelto a vivir desde que el marqués de Griñón falleció: «Ahora que no tengo pareja lo normal es que estuvieran detrás para ver si hay algo y no lo tengo».

Sea como fuere, si hay algo que ha querido dejar claro Esther es su postura favorable hacia el maestro y su novia, los cuales hacían pública una queja por todos los comentarios a los que han tenido que hacer frente en los tres últimos años: «El tema de la diferencia de edad cansa, el amor no se piensa, se siente y lo que para nosotros no es un impedimento no tiene que serlo para la gente que opina sobre nosotros”, alegaba Soria, mientras que su novio añadía que “la edad es un número que está en el espíritu que uno tenga y en su vitalidad y en su ánimo».