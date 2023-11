¿Está invitada la Reina Letizia a la boda de Víctor Elías? El novio da la respuesta

Fue hace escasos días cuando Ana Guerra y Víctor Elías anunciaron su compromiso tras poco más de un año y medio de relación, con una imagen a través de sus respectivos perfiles en Instagram, en la que enseñaban sus alianzas. Y lo cierto es que desde entonces, son muchos quienes se preguntan sobre si los tortolitos invitaran o no a la Reina Letizia al convite. Víctor Elías y Doña Letizia, cabe recordar, son familia. Amelia Álvarez del Valle, la madre del actor, era -falleció en julio de 2022 tras una larga enfermedad-, prima hermana de Jesús Ortiz, padre de Letizia. Así, a ellos les une el vínculo de ser primos segundos.

En declaraciones exclusivas para el programa Socialité, en Telecinco, Víctor Elías ha despejado todas las dudas: sí que va a invitar a la Reina Letizia. Primero, Ana Guerra ha dado respuesta a la pregunta diciendo que eso es una decisión de su novio, puesto que es parte de su familia. Entonces, para no dar lugar a más especulaciones, el que fuera uno de los máximos protagonistas de la mítica serie, Los Serrano, ha dicho que sí que enviará la invitación a su prima segunda.

Víctor Elías y Ana Guerra en un photocall / Gtres

Está por ver así, ahora, si la esposa de Felipe VI acepta o no ir al enlace. «Si viene o no viene, no lo sé. Hace mucho tiempo que no la veo», ha dicho Víctor. Y es que la relación entre el madrileño y la natural de Oviedo no sería, en estos momentos, demasiado fluida. Si bien el actor siempre ha presumido de su vínculo con la Reina, incluso antes de que ella anunciara su compromiso con el Rey Felipe VI, en noviembre de 2003; esto no habría sido recíproco por parte de Letizia. «Yo ya fardaba de mi prima cuando era presentadora en Televisión Española», asegura Víctor.

Por el momento, se desconoce la fecha exacta ni el lugar donde tendrá lugar el enlace. La pareja, según ha desvelado la ex concursante de Operación Triunfo, se estaría debatiendo todavía entre Canarias y Madrid, los sitios de origen de sus familias. «No lo sé, es verdad que Víctor tiene familia aquí, es más mayor la familia de Víctor», ha dicho.

La Reina Letizia no se puso en contacto con Víctor Elías tras la muerte de su madre

Prueba del distanciamiento de la Reina Letizia con Víctor Elías y el resto de su familia más cercana es, sin ir más lejos, que, cuando la madre del actor falleció, la progenitora de la princesa de Asturias y de la infanta Leonor no tuvo ningún gesto con él. Fue el mismo Víctor, de hecho, quien confirmó esto a la prensa. «Hace mucho que no tenemos relación. Cuando eran príncipes teníamos un poco más de contacto, y hace ya tiempo que no», expresó. «Somos una familia bastante apegada y hemos coincidido en bastantes comidas y reuniones. Hasta que llegó a su puesto, siempre nos encontrábamos todos. Es una persona que se ha enamorado y ha decidido vivir esa vida con lo bueno y lo malo que conlleva», añadió.