Las espectaculares joyas de la infanta Elena que ha lucido en ocasiones muy especiales

Hace tiempo que no vemos a la infanta Elena luciendo joyas en público, por lo que tenemos que remontarnos a finales de los 90 y principios de los 2000 para encontrar las piezas más exclusivas de su joyero. Una colección que no es muy amplia, pero donde destacan impresionantes diseños como la tiara Marichalar.

Una pieza que no sabemos si pertenece a la infanta, o si más bien es un regalo de la familia Marichalar, y que ha llevado en banquetes de Estado y ocasiones tan especiales como la boda de la Princesa Alexia de Grecia, en 1999, o la boda de la Princesa Victoria de Borbón Dos Sicilias, en 2005. De hecho, la hemos visto combinarla con un collar-cadena, en platino y engastada íntegramente con diamantes, que también sirve como pulsera. Una joya realmente especial, puesto que fue un regalo de Jaime de Marichalar por el nacimiento de su primer hijo, Felipe Froilán, en 1998. Para combinarlo, la hermana del rey Felipe VI solía optar por un par de pendientes largos de cadena de diamantes terminados con dos grandes gotas de perla.

La infanta Elena en la boda de Federico de Dinamarca. (Foto: Gtres)

Su conjunto de zafiros, -collar, pendientes y pulsera-, también requiere una mención especial-; elaborado en oro amarillo, diamantes talla brillante y grandes zafiros engastados. Pese a que se desconoce el origen, se sospecha que puede ser un regalo de algún mandatario extranjero. Lo más especial de este diseño es que está cincelado con motivos naturales, como flores alrededor de los zafiros y que la infanta Elena solía combinar con la tiara floral de su madre, Doña Sofía, un regalo de bodas de Franco.

La infanta Elena durante la visita oficial de los grandes duques de Luxemburgo a España en 2001. (Foto: Gtres)

Las joyas favoritas de la infanta Elena

No cabe duda de que estas alhajas ocupan un lugar especial dentro de su joyero, puesto que las ha lucido en numerosas ocasiones, sobre todo en eventos formales como la boda de Victoria López-Quesada o la de Teodora de Grecia.

La infanta Elena durante la cena de gala en honor al Presidente de China en 2005. (Foto: Gtres)

Por otro lado, también podemos destacar una misteriosa pulsera de perlas que lució en su boda con Jaime de Marichalar. Una joya con grandes perlas redondas montadas en dos hileras de diamantes, y que fue uno de los regalos que la Condesa de Barcelona recibió por su matrimonio con Don Juan.

La infanta Elena y Jaime de Marichalar el día de su boda. (Foto: Gtres)

Y no es la única joya que ha dado que hablar, ya que también tenemos su anillo de compromiso, una sortija de diamantes elaborada en platino. De igual modo, también habría que hablar del collar de diamantes y de los pendientes que lució en la cena de conmemoración de las bodas de playa de los Grandes Duques de Luxemburgo, en 2006. El collar, un diseño de diamantes y rubíes, de diseño contemporáneo, y montado en oro amarillo, iría a conjunto también con unos pendientes.