A la hora de escoger un restaurante, Juan del Val lo tiene muy claro: su mejor apuesta siempre es La Manduca de Azagra, situado en Chamberí. Abierto en 2003, Juan Miguel Sola y Anabel Arriezu son los dueños de este «templo gastronómico» y que se caracteriza por «conciliar la profesional cordialidad de una familia navarra con una emotividad culinaria de unos platos regionales llenos de matices», según detallan en su web.

La Manduca «nació en Azagra, un pueblo de Navarra, y se trasladó a Madrid sin perder sus raíces». Así, el lugar no tardaba en convertirse en el punto de encuentro ideal dentro de la capital para cualquiera que quiera disfrutar de unas exquisitas «alcachofas, espárragos o los ya míticos pimientos del cristal». Aunque en la carta también encontramos puerros, espárragos blancos, achicoria o borrajas con huevo roto y jamón.

Imagen del interior de La Manduca de Azagra. (Foto: amanducadeazagra.com)

Los pescados también ocupan un lugar privilegiado dentro de la carta. Por ejemplo, el rape con verduras, bacalao ajoarriero o la merluza rebozada. Mientras que, en el apartado cárnico, podemos encontrar desde buen chuletón a la parrilla, a un cordero al chilindrón o un cochinillo confitado.

De la huerta navarra, a Madrid: la exquisita carta de La Manduca de Azagra

Platos que le han garantizado su buena fama en Madrid, siendo visitado por rostros tan conocidos como el marido de Nuria Roca, pero también por personajes procedentes «del mundo del arte, la cultura, el periodismo, el deporte y el cine».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Chef Gordo (Madrid) (@elchefgordo_madrid)

¿Uno de sus principales lemas? Ver el comer como «un acto solemne que exige la participación activa de los cinco sentidos». Y es que «preparar un plato, cocinarlo y servirlo, forma parte de un ritual siempre viejo y siempre nuevo,

que convierte a sus oficiantes en personas que ponen en juego lo más intenso de su forma de ser», sostienen. Para ello, resulta fundamental un cuidado amoroso de sus ingredientes a la hora de su preparación.

Platos presentes en La Manduca de Azagra. (Foto: amanducadeazagra.com)

Teniendo en cuenta todo esto, no sorprende que uno de los planes favoritos del comunicador y escritor sea ir a comer a La Manduca de Azagra. Pero su elección va más allá del prestigio o la fama que pueda tener el restaurante, sino que el punto principal que le atrae del mismo es definitivamente la familiaridad con la que le tratan. Además de los ingredientes frescos y de temporada que emplean en su cocina. De hecho, según explican, muchas de las verduras llegan directamente de Navarra, lo que garantiza una calidad superior y un sabor inconfundible.

Juan del Val. (Foto: Gtres)

Y a eso se suma la atención cercana y profesional que ofrecen a sus comensales e innegablemente eleva la experiencia. Al igual que la selecta bodega con identidad navarra, completamente alineada con la identidad del restaurante. Vinos como Chivite o Pagos de Araiz, junto con otras opciones procedentes de Rioja y Ribera del Duero.