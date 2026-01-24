Ernesto de Hannover y Carolina: la verdad de su relación 27 años después de su boda

Desde que contrajo matrimonio con Ernesto de Hannover, el rango de la princesa Carolina de Mónaco se elevó. Dejó de ser alteza serenísima, como sus dos hermanas, y pasó a ser alteza real. La hija más mediática de Grace Kelly se convirtió, además, en princesa de Hannover. Un título y un tratamiento que sigue manteniendo en la actualidad a pesar de que, de facto, Ernesto y Carolina nunca se han divorciado.

Este 23 de enero, la princesa ha cumplido 69 años y, a la vez ha celebrado su 27 aniversario de boda. Un aniversario cuanto menos paradójico, por el mero hecho de que Ernesto y Carolina nunca se han llegado a divorciar, pero tampoco siguen juntos. Es más, el contacto del príncipe con su todavía mujer y su hija es nulo. Tampoco se habla con su hijo mayor. Solamente el pequeño, Christian, tiene una relación fluida con él.

Carolina de Mónaco en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Un aniversario paradójico

Como ya decíamos, la pareja lleva muchos años separada, pero jamás ha dado el paso de solicitar el divorcio. De ser así, esto llevaría a Carolina a perder el estatus que tiene en estos momentos y permitiría a Ernesto casarse de nuevo y tener más hijos legítimos, con todo lo que esto puede suponer a nivel legal.

La hermana del príncipe Alberto de Mónaco no está dispuesta a que esto suceda y parece haber llegado a un pacto privado con los hijos mayores de su ex pareja para evitar cualquier maniobra que pueda perjudicarla tanto a ella como a su hija Alexandra. De hecho, mientras que la relación con Hannover es nula, con los príncipes Ernesto Augusto y Christian sí que mantiene contacto y la hemos visto en más de una ocasión con ellos.

Ernesto de Hannover y Carolina de Mónaco en un evento. (Foto: Gtres)

A sus casi 70 años, en la lista de prioridades de la princesa, su ex pareja ocupa el último lugar. Siempre discreta, Carolina ha intentado mantenerse al margen de los problemas de Ernesto con su hijo mayor por cuestiones relacionadas con la herencia y tampoco ha intervenido cuando el jefe de la casa güelfa ha protagonizado algún escándalo, sobre todo, por su actitud con los medios. De la misma manera, Carolina ha guardado silencio sobre la relación que Hannover ha mantenido en los últimos años con la hija de Pitita Ridruejo, con quien ha roto recientemente. Claudia Stilianopoulos confirmó hace poco que la ruptura se produjo de una manera natural, porque ambos son personas distintas, pero siguen teniendo un vínculo especial y Ernesto siempre será una persona importante en la vida de la artista. La hermana de Alberto de Mónaco nunca se mostró molesta por este romance del príncipe ni habló públicamente de ello.

Una relación que empezó en la clandestinidad

Aunque en la mente de ninguno de los dos está celebrar su aniversario, sí que merece la pena recordar cómo fue su historia de amor, sobre todo, ahora que la princesa también acaba de perder a quien fue su primer marido, Philippe Junot.

Ernesto y Carolina pertenecen a los mismos círculos sociales, por lo que se conocen desde siempre. Sin embargo, no fue hasta 1996 cuando se empezó a especular con un posible romance entre ambos. Una relación prohibida, ya que Hannover estaba casado con una de las mejores amigas de Carolina, Chantal Hochuli. Era la madre de sus dos hijos mayores, Ernesto Augusto y Christian.

Ernesto de Hannover y Carolina de Mónaco durante unas vacaciones. (Foto: Gtres)

Los rumores se confirmaron cuando una revista alemana publicó que Ernesto y Carolina habían estado juntos en Bangkok. Una información que desde el Principado negaron categóricamente, aunque las fotografías posteriores hicieron imposible ocultar el romance. Hochuli pidió el divorció y dejó el paso libre para la boda de Hannover con Carolina en 1999. La hermana de Alberto de Mónaco pasó a ser princesa de Hannover, un título de mayor rango al que ya tenía. Su hija Alejandra también es princesa, algo que no son los otros tres.

Aunque durante los primeros años el matrimonio se mantuvo unido, a partir de 2003-2004 comenzaron los rumores de distanciamiento. Imposible olvidar la imagen de Carolina acudiendo sola a la boda de los entonces príncipes de Asturias en 2004 por una indisposición de su marido. En 2009 la situación ya se volvió insostenible. Dejaron de aparecer juntos y tomaron caminos separados, pero el divorcio nunca se ha llevado a cabo.

Ernesto de Hannover y Carolina de Mónaco durante unas vacaciones. (Foto: Gtres)

Su relación en la actualidad

En estos momentos, Carolina y Ernesto no tienen contacto. El príncipe tampoco se lleva con dos de sus hijos, Ernesto Augusto y Alexandra. Con Ernesto Augusto ha librado una intensa batalla legal por la herencia familiar y a Alexandra nunca le ha perdonado que esté más cerca de los Grimaldi y que se convirtiera al catolicismo. Su único apoyo es la familia de su hijo menor, que vive en Madrid y Claudia, aunque ya no sea su pareja.

A pesar del distanciamiento, sí que se sabe que tanto Carolina como Alexandra están permanentemente informadas del estado de Hannover, sobre todo, cuando protagoniza alguna controversia o cuando pasa por el hospital. Una de las últimas veces hace unos meses, cuando estuvo un tiempo ingresado en la Ruber Internacional de Madrid. Ninguna de ellas lo visitó.