Enrique Solís ha roto su silencio y se ha pronunciado, indignado, sobre los rumores que apuntan a un posible nuevo romance con la modelo sevillana Isabel Jiménez. Lo ha hecho tras ser preguntado expresamente por ello, este lunes, en las inmediaciones de su puesto de trabajo, en Madrid. «Es totalmente falso. No me preguntéis más. Empiezo a estar cabreado, es absolutamente falso. Ni siquiera tengo relación con esa mujer, que me dejen en paz ¡Coño!», ha dicho.

El empresario ha explicado, además, que en el lugar en que se dice que fue visto con la maniquí, estuvo con un grupo de amigos. Asimismo, se ha pronunciado sobre su actual relación con Vicky Martín Berrocal a raíz de esta información, y cuando se cumple un mes de la ruptura definitiva de la ex pareja por un supuesto flirteo del abogado con otra mujer, cuya indentidad no trascendió, durante la Feria de Abril de Sevilla. «Con Vicky tengo un trato cordial, como con cualquier persona. Estoy extremadamente cansado de que se inventen cosas. Es ridículo y me hace daño ¡No hay derecho y ya está bien! Yo no vivo de esto, no soy ese perfil y me tumba una reputación de catorce años», señala.

Enrique Solís, por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Fue en la tarde de ayer, cabe recordar, cuando la crónica social de nuestro país se hizo eco de una posible nueva ilusión de Enrique Solís con Isabel Jiménez gracias a una información del periodista Javier de Hoyos. Según el colaborador de Ni que fuéramos Shhh, el programa a los mandos de María Patiño en TEN y Canal Quickie, Enrique e Isabel fueron vistos, este pasado fin de semana, disfrutando de una velada de lo más romántica en Marbella. En concreto, en el restaurante Roostiq de la ciudad de la Costa del Sol, uno de los favoritos entre los rostros conocidos de nuestro país, que también cuenta con un establecimiento en Madrid.

«Enrique Solís, ex de Vicky Martín Berrocal, se dio el lote con una mujer que conoce muy bien a Vicky, este pasado sábado, en el Roostiq de Marbella. No tuvieron ningún problema en, delante de la gente del restaurante, comerse la boca», desveló el tertuliano antes de sacar a relucir el hecho de que Isabel Jiménez, quien es ex pareja sentimental de Julio Benitez, hijo de Manuel Benitez ‘El Cordobés’; es una mujer muy cercana, casualidad o no, a Vicky Martín Berrocal. Y es que son varias las ocasiones en las que ambas mujeres han trabajado juntas. De hecho, este digital ha tenido acceso a una fotografía en la que Isabel y Vicky posan, muy sonrientes, en los alrededores del Monasterio de San Jerónimo de Sevilla, en el año 2015, durante la presentación de una nueva colección de moda nupcial de la diseñadora.

Vicky Martín Berrocal e Isabel Jiménez, en un photocall. (Foto: Gtres)

Aunque Javier de Hoyos no ahondó en detalles ni calificó el tipo de relación que mantendrían Enrique Solís e Isabel Jiménez, si dijo que todo apunta a que ambos se están conociendo y dando rienda suelta a la pasión. «Ya desde hacía un tiempo se llevaban muy bien. No sabemos si es un rollete de verano o si esto va a ir a más, pero me confirman que ninguno de los dos tuvo ningún problema en hacerse arrumacos en mitad del restaurante e irse juntos del lugar», expresó.