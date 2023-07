A pocas horas de que Tamara Falcó (41) e Iñigo Onieva (34) pronuncien su tan ansiado Sí, quiero, siguen viendo la luz pequeños detalles que podrían poner en jaque el gran día de la marquesa de Griñón. El último tendría que ver, tal y como han desvelado hace escasas horas en El Programa de Ana Rosa, con un posible enfado entre algunos de los cerca de cuatrocientos invitados que se espera que acudan al enlace este sábado en El Rincón, el palacete del siglo XIX que Tamara heredó de su padre, Carlos Falcó; así como a la celebración previa que tendrá lugar esta misma tarde en el lujoso Hotel Mandarín Oriental Ritz de la capital madrileña.

Todo tendría su origen, según el citado medio, con un obsequio que ha querido tener la novia con sus amigas. Al parecer, Tamara habría ofrecido servicios de maquillaje, pedicura y manicura gratis a su círculo más cercano para que acuda radiante al día de su boda. Sin embargo, finalmente habrían sido solo las más rápidas quienes habrían disfrutado del servicio, siendo así objeto de disputas. «Hay cierto pique entre las chicas que van a asistir al enlace. Tamara ha ofrecido la posibilidad a sus invitadas de maquillarse, hacerse la pedicura y manicura. Un servicio del que solo han podido disfrutar las mas rápidas, al haber plazas limitadas», ha explicado la periodista Leticia Requejo.

Tamara Falcó en un evento en Madrid / Gtres

Ya hace varias semanas, la periodista Pilar Vidal confirmó este gran presente de los novios a sus invitadas, que podría venir dado por el centro de confianza de Tamara: el de Carmen Navarro, que tiene su centro en Pozuelo de Alarcón. Asimismo, también confirmó que otro de los detalles que iba a tener la marquesa de Griñón con sus invitadas el mismo día 8 son los cubretacones o protectores de tacón, diseñados para proteger los tacones de superficies irregulares como césped, madera o piedras en este tipo de eventos. «Mejor que no se fijen, no son estéticos y son para no hundirte».

Y podría haber muchos más. Pues comprobado está que ni Tamara Falcó ni Iñigo Onieva han escatimado en gastos para su gran día. Según datos consultados por la revista Semana, el coste total de la boda de los tortolitos podría alcanzar los 500.000 euros, sin contar aquí el vestido de Tamara, diseñado por Carolina Herrera, ni las joyas que lucirá.

La lista de invitados definitiva

A pocas hora de la boda se ha conocido también la que será la lista definitiva de invitados a la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva, tras varias semanas de especulaciones. Por parte de Tamara, estarán presentes Julio Iglesias, Enrique Iglesias, Chabeli y Ana Boyer, que estarán acompañadas por sus respectivas parejas e hijos, así como sus hermanos mayores Manolo, Sandra y los pequeños Duarte y Aldara. El mayor de todos, Manolo, será el padrino de la boda elegido por su hermana la marquesa de Griñón. Iñigo por su parte, también estará acompañado de su familia al completo.

También acudirán al enlace rostros tan conocidos como Juan Avellaneda, Vicky Martín Berrocal, Eugenia Silva o Eugenia Martínez de Irujo, entre otros.