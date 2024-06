La cita era en el corazón de la capital de España a las ocho de la tarde. En plena calle Gran Vía 18 se inauguraba el restaurante del mismo nombre propiedad de Noel Duque dueño del grupo Papúa. Iker Casillas llegó con gorra de ‘El Capote’ y posó delante de las cámaras de los reporteros sin problema.

Sara Carbonero, su ex mujer, también estuvo pero entró por una puerta diferente, para no ser vista por la prensa. Paz Vega con su marido y su hermana Sara también acudieron a la cita. Iker Casillas iba acompañado por su buen amigo Javier Balboa, socio en el nuevo restaurante.

Paz Vega en Gran Vía 18. (Foto: Gtres)

Su ex mujer Sara Carbonero, algo más esquiva con la prensa, llegó puntual, a las 8 de la tarde, vestida muy guapa con un traje largo en tonos claros y con cuñas de esparto. Asomó la cabeza a su llegada al lugar, en la entrada por la calle Clavel, y rápidamente huyó de la prensa que allí estaba esperando a los invitados a la inauguración.

Iker Casillas y Javier Balboa. (Foto: Gtres)

Los móviles callejeros se encargaron de retratar el instante. Veinte minutos más tarde, Sara Carbonero regresó al restaurante, ubicado en la quinta y sexta planta del edificio de Dimas Gimeno, propietario mayoritario de WOW y presidente destituido de El Corte Inglés. Un enclave maravilloso, por cierto.

Javier Balboa socio de Gran Vía 18 del grupo Papúa con su mujer. (Foto: Gtres)

Una vez en el interior del local, de dos plantas, y con una terraza con una las mejores vistas de Madrid, la ex pareja se saludó cordialmente, sin más. «Ellos se llevan muy bien. No hay ningún problema. Se saludaron y después cada uno estuvo con su grupo de amigos», explica Noel Duque amablemente a LOOK.

Muchos invitados

La ex pareja es muy, muy amiga del también ex futbolista Javier Balboa, ahora tertuliano de ‘El Chiringuito’ que conduce Josep Pedrerol y a su vez socio del nuevo local madrileño llamado a ser ‘place to be’ de la gastronomía de la capital.

Gloria Camila. (Foto: Gtres)

Anoche acudieron al evento, entre otros, Lara Dibildos -que llegó a última hora- con su novio nuevo, Gloria Camila Ortega y Kiko Matamoros. La fiesta duró hasta la una de la madrugada y se sirvió un aperitivo con los mejores platos de la carta. Todos los invitados famosos fueron gratis, sin cobrar por su presencia en el evento. Acudieron por amistad con los dueños, en realidad.

Josep Pedrerol en Gran vía 18. (Foto: Gtres)

Sara Carbonero vestía un traje de tirantes en tono rosa palo y lucía su estupenda melena. Estuvo acompañada y arropada en todo momento por su grupo de amigas entre las que se encuentra Cristina, la mujer de Balboa. Ambas disfrutan muchas tardes de fútbol pues sus respectivos hijos juegan en el equipo del Real Madrid para niños. Son dignos herederos de sus padres Iker Casillas y Javier Balboa, sin duda.

El nombre

«Gran Vía 18 se llama así porque está en Gran Vía 18», explica Noel Duque a LOOK. «Es la tendencia, y Madrid está muy fuerte ahora, como Nueva York», añade. Una cena, una copa, un café o un aperitivo, todo es posible en Gran Vía 18. «Hay una terraza en la sexta planta que estará abierta hasta las dos de la mañana los fines de semana y un restaurante en la quinta planta con un show artístico dirigido por la actriz Sara Vega, hermana de Paz Vega», comenta.

En total, caben unas 350 personas», explica Duque, uno de los socios del negocio. Dos cartas y dos horarios diferentes para todos los clientes de WOW y para todo el público en general que desee disfrutar cenando de unas vistas inolvidables en un lugar emblemático del Madrid de los años 50 y del Madrid actual.