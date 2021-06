‘Mask Singer 2: adivina quien canta’ no deja de sorprender. El formato de Antena 3 emitió la quinta gala del ‘talent musical’ que se ha convertido en todo un éxito de audiencias. Tras el desenmascaramiento de Eva Hache y Paloma San Basilio, que estaban bajo los disfraces de Ángel y Cactus, este miércoles 23 de junio fue el turno de Mel B y Josep Pedrerol, que intentaron ‘engañar’ a los miembros del jurado (Los Javis, José Mota, Paz Vega y Chenoa) con sus dotes musicales y disfrazados de Medusa y Rana respectivamente. «Si me pilla en otro momento quizá hubiera dicho que no a esta experiencia porque nunca he cantado ni en un karaoke y porque soy el hombre más aburrido de Europa. Pero ¿por qué no? Hay que reírse de uno mismo. Siempre le digo a mi equipo que se muestre tal y como es. Nos tenemos que tomar menos en serio», comenzó diciendo el catalán. «Cuando estaba el coche con el casco y tapado sí que pensé que qué hacía aquí… Además, el no poder decírselo a nadie cercano pues me hacía sentir como que esa persona pensaría que vaya confianza era esa, pero bueno ese era el pacto», contó el periodista deportivo tras revelar su identidad.

Josep también confesó que para poder grabar y ensayar tuvo que pedir días libres en su trabajo, ‘El chiringuito de jugones’, y que, además, le había resultado muy difícil escoger los temas porque “no me encajaba ninguno”. En relación a su careta, Pedrerol expresó que le gustaba mucho la idea de ser Rana. «Todos hemos visto ‘Barrio Sésamo’ y a ese reportero dicharachero. Lo único era que la cabeza pesaba mucho y era muy incómoda. Por eso me costaba más moverme», relató

Mel B fue la otra protagonista de esta entrega que estuvo cargada de sorpresas. Javier Calvo y José Mota acertaban con su investigación tras escuchar a la cantante, y ambos tenían claro que era la conocida integrante de las Spice Girls. «Ha sido increíblemente divertido estar dentro de ese traje increíble, tan colorido, extravagante y brillante, y en el que casi no me podía mover. Me encantó», expresó la artista cuando pudo revelar que se encontraba tras el animal marino.

🌊 Medusa nos sumerge en un mar de sentimientos con «Waterfalls» de TLC (@OfficialTLC). ¿Asoman nombres por la superficie? 😉 Directo ▶️ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSinger5 pic.twitter.com/bsU9TRnVPj — Mask Singer (@MaskSingerA3) June 23, 2021

“No se lo dije a mi madre, ni a mis hijos, ni a mis amigos, ni a ninguna de las Spice Girls. Simplemente dije que me iba unos días para tomarme un tiempo. Así que no se lo dije a nadie. reo que las chicas se enfadarán un poco cuando se enteren por no haberles dicho nada, pero cuando les muestre el traje van a pensar que ha sido muy divertido porque normalmente cuando estoy en el escenario me muevo mucho y con este no podía. Nosotras tenemos una buena relación, hablamos por WhatsApp, así que sabemos las unas de las otras. Además, tenemos proyectos especiales para finales de año porque es nuestro 25 aniversario», confesó feliz la jueza de ‘America’s Got Talent’ al poder vivir esta experiencia.