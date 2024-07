El emotivo vídeo de Terelu Campos con el que rinde homenaje a su madre

Terelu Campos ha querido compartir con sus seguidores de Instagram un emotivo momento que vivió durante la tarde de este pasado martes, 16 de julio. La colaboradora de televisión visitó la iglesia del Corpus Christi, en Málaga, junto a su hermana, Carmen Borrego.

Fue en el interior del templo religioso donde se llevó a cabo un homenaje a su madre, María Teresa Campos, fallecida el pasado 5 de septiembre en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz a los 82 años de edad a consecuencia de una insuficiencia respiratoria aguda.

«Ayer fue una tarde mágica y especialmente emotiva . Tuve el honor de dar el toque de campana en la salida de la Virgen del Carmen de Pedregalejo en la iglesia del Corpus Christi», ha dicho en el post que ha logrado un gran número de interacciones.

Carmen Borrego, María Teresa Campos y Terelu Campos.

«Y todo gracias a la cofradía de la Virgen del Carmen de Pedregalejo, especialmente gracias a Lourdes, a mi vecina Mari y a todos los hermanos. Nunca podré agradeceros q hayáis hecho esto por nosotras pero fundamentalmente por nuestra madre. Gracias, gracias y gracias», ha finalizado el escrito que ha ido acompañado por el clip audiovisual en el que una mujer dedica la salida de la virgen a la comunicadora.

Una misa homenaje

El pasado mes de junio, se realizó un tributo en memoria de María Teresa Campos en la Parroquia Santa María de Caná, situada en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Se trata del mismo templo en el que ya se llevó a cabo una despedida a la veterana presentadora, también en forma de homenaje, pocos días después de su fallecimiento.

María Teresa Campos, en Madrid.

Hasta el citado lugar se desplazaron los familiares y amigos más íntimos de María Teresa, entre los que se encontraban, además de sus hijas (Carmen y Terelu), las hijas de ambas, Carmen Rosa Almoguera y Alejandra Rubio, quien manifestó que no entendía cómo se había enterado la gente cuando era una cita «verdaderamente íntima para ellas».

También estuvo presente Rocío Carrasco, quien se dejó ver visiblemente emocionada ante los medios de comunicación congregados en el citado lugar. «La echo de menos todos los días. Lo que más echo de menos es a ella entera. Se la echa de menos a ella pero no hoy todos los días. Entiendo que Terelu esté molesta si esto era algo que no tenía que filtrarse. Lo que haga la izquierda que no se entere la derecha y viceversa», comentó.