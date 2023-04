Si hace escasas semanas Jamie Lee Curtis (64) se convertía en noticia por su posible o no relación sentimental con Melanie Griffith (65) tras una publicación en Instagram de la ex de Antonio Banderas (62) en la que se refería a la actriz de Halloween o My Girl como girlfriend, en inglés, que, traducido al español significa «novia»; ahora lo ha sido por un post que ha subido ella misma en la citada red social.

Jamie ha compartido con sus más de cinco millones de seguidores una imagen junto a su hija, Ruby -que fue adoptada junto con Annie por el matrimonio Guest-Curtis-; que ha acompañado con unas emotivas palabras por el Día Internacional de la Visibilidad Trans, que conmemora y reivindica a partes iguales anualmente cada 31 de marzo, los derechos de las personas transgénero y la sensibilización en contra de la transfobia en todo el mundo. «El amor es amor. El amor de una madre no conoce juicio. Como madre, me solidarizo totalmente con mis hijos a medida que avanzan en el universo como auténticas personas, con sus propias mentes, cuerpos e ideas. En este día de visibilidad trans mi hija y yo somos visibles», ha escrito.

Esta no es la primera vez que Jamie Lee alza la voz por su hija transgénero. El pasado mes de octubre, la hollywoodiense desveló sentirse asustada por las amenazas que sufría su hija, mostrando una vez más su apoyo a la comunidad trans. «Tengo una hija trans. Hay amenazas contra su vida, solo por existir como ser humano. Hay gente que quiere aniquilarla, a ella y a gente como ella (…) El nivel de odio…es como si no hubiéramos aprendido del fascismo, como si no hubiéramos aprendido cuál es el resultado de eso. El exterminio de seres humanos, eso es aterrador», sentenció para la Cadena SER.

Asimismo, tras la pasada entrega de los Premios Oscar, en marzo de este año, en la que Jamie fue reconocida con la estatuilla a Mejor actriz de reparto por Todo a la vez en todas partes, la productora cinematográfica se refirió en una entrevista al premio con el pronombre neutral «they/them» («elle» en castellano), por «respeto a su hija transgénero». «¿Cómo está tu Oscar?», le preguntaron, a lo que la actriz respondió: «En apoyo a mi hija Ruby, le estoy llamando con los pronombres they/them [elle], así que they [elle] está muy bien». «Solo le llamaré así, y lo está haciendo muy bien, se está acostumbrando».

¿Cuál es la historia Ruby Guest?

Ruby Guest nació un 15 de marzo de 1996 y originalmente se identificaba como Tom, cuando fue adoptada junto con Annie por la actriz y su esposo Christopher Guest. Sin embargo, en 2020 decidió contarle a sus padres y al mundo que no se sentía identificada con su desarrollo en el género de nacimiento. Así, su transición comenzó a los 25 años y, aunque recibió en todo momento el apoyo de su familia, siempre tuvo cierto temor. «Fue aterrador el hecho de contarles algo sobre mí que no sabían (…) Era intimidatorio, pero no estaba preocupada porque me habían aceptado toda mi vida», dijo en una entrevista para People.