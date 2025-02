Las emocionantes declaraciones de Rosario Flores sobre su hermano Antonio: "Pienso mucho en él"

Rosario Flores se ha convertido en una de las grandes protagonistas del fin de semana a raíz de la entrevista que ha dado en un programa de Cataluña. Está promocionando su nuevo disco, un proyecto titulado Universo de ley que le ha invitado a reflexionar sobre su legendaria trayectoria. Lleva muchos años trabajando encima de los escenarios, pero todavía hay muchos aspectos sobre su vida que nadie conoce. Hasta ahora, pues ha dado un paso adelante para abrir su corazón y, entre otros muchos temas, ha hablado sobre la pérdida de su hermano Antonio.

Rosario intenta mantener su vida privada al margen de los medios, pero todo el mundo sabe que, tanto ella como Lolita, sufrieron mucho con la muerte de Antonio Flores. Durante su participación en Col·lapse, un espacio que se emite en TV3, ha declarado: «Pienso mucho en él porque forma parte de mí. Si le hubiera tenido a mi lado, habría hecho muchas más cosas».

Antonio era un gran artista, de hecho registró bastantes éxitos durante su trayectoria. Sin embargo, el destino tenía preparados otros planes para él y no pudo llegar hasta el final. Rosario todavía lo sigue lamentando, sobre todo porque poco antes había tenido que decir adiós a la legendaria Lola Flores. «Todavía tu madre sabías que estaba mala y perder a una madre siempre es muy duro, pero a los quince días perder a tu hermano y sin saberlo… eso ya es un shock que se te queda para siempre».

La familia Flores posando. (Foto: Gtres)

La cantante ha aprendido a vivir con este drama, aunque el camino no ha sido fácil. Sin ir más lejos, Lolita confesó en La Sexta que había muchos camerinos dañados por los ataques de rabia que le entraban mientras intentaba asimilar lo que había pasado en su familia. Fue Rosario quien le ayudó a salir adelante, aunque ella también tuvo que recorrer un camino complicado.

«Se han convertido en mis ángeles que yo tengo al lado y que me han ayudado y les he pedido muchísimo, que los he sentido y que siento que han estado conmigo de alguna manera. No sé cómo explicarlo porque es una cosa de sentimientos y las palabras se quedan muy pequeñas», ha explicado durante la promoción de Universo de ley.

Rosario Flores, «una mujer muy feliz»

La fama no lo es todo. Desde muy joven tuvo contacto con el éxito porque su madre era una de las grandes artistas de nuestro país, pero el futuro tenía preparadas varias noticias desagradables para la familia. Sin embargo, Rosario ha dejado claro que se siente «una mujer muy feliz y agradecida con la vida». Se niega a quedarse con lo malo y ha aprendido a sacar el lado positivo. Por eso, cuando en TV3 le han preguntado por Antonio Flores ha contestado: «Mi hermano lo que fue para mí, me llenó para esta vida y para muchas más».

Lolita y Rosario Flores durante un evento de Cruzcampo en Madrid. (Foto: Gtres)

Según ha contado, le ha dejado una herencia impagable: una serie de canciones escritas por él que siempre que suenan crean «una magia especial en el ambiente». Rosario y Lolita formaron un buen equipo después de todo lo que sucedió en su mediático clan. Se han apoyado la una en la otra, aunque fue la intérprete de ¡Qué bonito! la que tuvo que tirar del carro durante una etapa. Por suerte han dejado atrás las sombras del pasado y ahora están ilusionadas gracias a la sólida familia que han formado. El legado Flores continúa.