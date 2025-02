Rosario Flores desvela lo que le genera conflicto con su hermana Lolita en la convivencia

Lolita y Rosario Flores siempre han mostrado públicamente la estrecha relación que las une. En numerosas ocasiones, ambas se han deshecho en halagos la una con la otra, destacando en todo momento los fuertes lazos familiares con los que crecieron desde pequeñas. Sin embargo, como en cualquier relación entre hermanos, también han tenido algún que otro roce. Así lo ha revelado recientemente la intérprete de ¡Qué bonito! en una de sus últimas entrevistas, donde ha confesado el aspecto de la convivencia que, a día de hoy, continúa generándoles conflictos.

Ha sido durante el programa presentado por Marc Giró donde la artista ha señalado que la temperatura es su principal problema. «¡Uy! No puedo con mi hermana […] A ella le gusta el aire acondicionado, pero yo no puedo con él», comenzaba a decir. «Me pongo malísima, porque además, a las cantantes, el aire nos deja roncas. Pero a mi hermana Lolita no le deja ronca ni nada por el estilo. Entonces le encanta», proseguía.

Rosario Flores y Marc Giró en el programa ‘Late Xou’. (Foto: RTVE)

A sus declaraciones, Rosario añadía que ella era una persona que «tenía frío siempre». De hecho, ha desvelado que cuando viaja en avión hasta Latinoamérica, lo pasa realmente mal porque siente que está «catorce horas metida en una nevera», haciendo referencia a la temperatura de los aviones. «No sé por qué les da por llevarnos como si estuviéramos muertos […] Yo siempre me acerco y les digo que soy cantante y que no puedo estar tantas horas en una nevera. Porque cuando llego al destino, ¿quién canta? ¿Sabes la responsabilidad que tengo?», recalcaba.

La coach de La Voz Kids continuaba su entrevista en Late Xou revelando una anécdota que precisamente vivió en un avión junto a su hermana por culpa de la temperatura ambiente. «Hubo un día en el que íbamos juntas en el avión y yo pedí que me subieran la temperatura. Pero claro, mi hermana, que siempre tiene mucho calor, empezó a decir: Esta ha sido Rosario. ¡Qué calor más grande hace en el avión!», contaba entre risas.

La emotiva felicitación de Lolita a Rosario Flores

A pesar de que tengan sus diferencias, Lolita no dudó, el pasado mes de noviembre, en dedicar una emotiva felicitación a su hermana con motivo de su cumpleaños. «Mi niña pequeña, mi corazón y mi alma. Te deseo lo mejor, siempre estás ahí y yo siempre estaré para ti […] Decirte sólo que eres muy grande por tu arte y por tu corazón. De hermana a hermana, que te quiero, te amo y te admiro […] Orgullosa de estar a tu lado. Como tú no hay nadie», escribía.