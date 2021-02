Emiliano Suárez y Carola Baleztena están de enhorabuena por partida doble. Hace unas semanas, la actriz de cuarenta y un años confirmaba la feliz noticia de su embarazo. La pareja está esperando con gran ilusión una niña, después de que en septiembre de 2019 sufriera un aborto. Ahora además ha querido dar un paso más en su relación.

A pesar de que ambos celebraron una fiesta de compromiso hace ya cuatro años en El Escorial, lo cierto es que carecía de validez legal, de manera que han querido sellar su amor ante notario. Ha sido el propio Emiliano Suárez quien ha compartido la feliz noticia a través de las redes y ha revelado los detalles de un momento tan especial, marcado por las restricciones del coronavirus pero en el que no han faltado el buen humor y la complicidad entre la pareja.

Una boda íntima y sorpresa en la que han estado acompañados tan solo de dos testigos, amigos de la pareja, que han sido los encargados de firmar ante el notario. Horas antes del enlace, Carola Baleztena compartía con sus seguidores una imagen a través de los stories de su cuenta de Instagram en la que aseguraba que iba a ser un gran día y que se estaba preparando para dar una sorpresa a su ahora marido, aunque no daba más detalles al respecto: “¿qué tal? Aquí estoy preparándole una sorpresa a Emi, tenemos muchas cosas que celebrar. Hoy es un día muy importante y también está San Valentín, hemos hecho cinco años… Espero que le guste”, aseguraba Carola en el post.

Tras el enlace, la pareja y los dos testigos se han trasladado a un conocido restaurante de Madrid, donde han disfrutado de un almuerzo para celebrar este importante momento. No ha faltado la tarta de chocolate como colofón a la lista de platos que han degustado y Carola y Emiliano no han podido resistirse a bailar un vals, tal como marca la tradición nupcial, siempre respetando las medidas de distanciamiento respecto al resto de comensales que se encontraban en el recinto.

Tanto la actriz como el empresario han apostado por looks sencillos para este día tan especial. Carola ha apostado por un dos piezas en largo midi en color blanco roto que ha combinado con unas sandalias negras. Por su parte, Emiliano ha optado por sencillo outfit en azul, cómodo pero elegante a la vez. La pareja ha aprovechado su boda para celebrar además el Día de los Enamorados con antelación y se ha trasladado hasta el hotel Four Seasons de Madrid para disfrutar de una velada romántica de la que no han dejado de compartir detalles a través de las redes sociales.

La celebración de esta boda tiene lugar a pocos meses de que la pareja se convierta en padres de su primera hija en común. La actriz ya es madre de dos niñas fruto de su primer matrimonio mientras que el empresario también es padre de un niño y una niña. Ambos están muy ilusionados con la llegada de la niña, sobre todo después de que en 2019 perdieran al bebé que esperaban juntos cuando Carola se encontraba embarazada de seis meses.