Elsa Ruiz lleva años luchando a través de las redes sociales, sus monólogos de humor, sus ilustraciones y los programas de radio y televisión en los que ha trabajado por normalizar y acercar la transexualidad a todo el mundo, a fin de derribar los prejuicios y tabúes que a fecha de hoy todavía rodean a personas que, como ella, no se sienten identificadas con el género con el que nacieron.

Quizás por el hecho de que su imagen pública suele estar siempre apoyada en el humor, su retirada de la vida pública hace solo unas horas se ha convertido en una impactante noticia viral después de que Ruiz reconociera que hace dos meses se intentó quitar la vida. Hasta ahora Elsa estaba colaborando en Sobreviviré junto a Nagore Robles y su equipo y ha sido precisamente en este programa donde ha contado con una franqueza sobrecogedora lo que le está ocurriendo. “A ver, esto no va a ser fácil para mí”, comenzaba. “Seguramente habréis notado por lo que pongo en mis redes y demás que no estoy pasando una etapa buena emocional y psicológicamente. Estoy con depresión y ansiedad, tratándome con mi psiquiatra y medicación, pero hace tiempo que la cosa no mejora”.

“Hace dos meses me intenté suicidar tomándome dos blíster de pastillas y estuve ingresada, y el domingo pasado tuve que ir a urgencias porque tenía varios ataques de ansiedad que no lograba bajar”. Esta confesión de la humorista sobrecogió a sus compañeros de plató, y aunque no estaban siendo enfocados por las cámaras se les escuchó ahogar gritos ante las durísimas palabras de su amiga y compañera, que continuó tratando de contener las lágrimas. “Todo esto viene porque desde hace año y pico sufro un acoso en redes que no termina de bajar y me ha afectado mucho en lo personal y emocionalmente. Debido a la situación que viví el domingo pasado, la psiquiatra me sugirió que debía de ingresarme. He intentado aguantar lo máximo en este programa porque me encanta estar aquí… y quiero mucho al equipo”. Pero Elsa tenía su decisión tomada y así se lo hizo saber a sus colegas y al público, anunciando que dejaba Sobreviviré “porque voy a ingresar en el área psiquiátrica de un hospital y voy a dejar todo lo que hago: las redes, las actuaciones, los vídeos… necesito parar un tiempo, recomponerme. Ha sido una decisión muy dura pero un trocito de mí siempre va a estar aquí”

Acoso en redes

Hace solo unos días que Cristina Pedroche hacía públicos los mensajes que lleva tiempo recibiendo por parte de un hater que le acosa en Instagram. Laura Escanes, Marta Pombo o Madame de Rosa son solo algunas bloggeras e influencers que han denunciado recibir también tratamientos vejatorios por parte de internautas que se amparan en el anonimato que proporcionan las redes sociales.