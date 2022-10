Elías Sacal se ha dejado ver en Nueva York. Un movimiento clave que coincide en medio de rumores de reconciliación con Mar Flores. Tal como ha podido dar a conocer la agencia Gtres, el empresario mexicano ha disfrutado de unos días en la ciudad de los rascacielos, aunque se desconocen los motivos por los que se encontraba en el citado enclave. Sacal ha visitado un restaurante de la ciudad y ha almorzado con un amigo, con quien conversó durante el encuentro mientras disfrutaban de la gastronomía del local.

Entre plato y palto, el mexicano ha saludado a una mujer rubia, con la que se ha mostrado de lo más sonriente. Esta nueva aparición del empresario ha coincidido tras darse a conocer que podría haberse dado una nueva oportunidad con Mar Flores. La posible pareja, ya que ninguna de las partes ha confirmado que hayan vuelto a retomar su romance, inició su historia de amor en octubre de 2016, en la celebración de los premios Princesa Grace en Mónaco, oficializaron su relación ante el mundo y los medios de comunicación.

Una historia de idas y venidas que se ha prolongado en el tiempo. Informalia confirmaba hace unos días que Elías y Mar habrían vuelto. Además, según Socialité, Flores y Sacal disfrutaron de un plan juntos en un concierto privado que tuvo lugar en Montecarlo. Después de este encuentro, la modelo siguió de nuevo en las redes sociales a Elías Sacal, quien mantiene un perfil hermético en todo a lo relacionado con su vida privada. El citado espacio, también indicó que Roberta Ruiu, la última novia conocida del mexicano no ha vuelto a publicar fotografías ni contenido con él en la red social de Instagram desde hace un par de meses. Aunque sí que le tiene entre su grupo de siguiendo de la plataforma estadounidense.

De esta manera, la reconciliación entre Mar Flores y Elías sería toda una sorpresa después de las firmes declaraciones que dio tras su ruptura que parecía definitiva. “Hasta que la vida no me ponga delante a una persona que me valore y que me deje ser yo, prefiero estar sola. Me gusta ser independiente, necesito trabajar y compartir el tiempo con mi familia», se sinceró en Corazón, de La 1.

Por otro lado, hace tan solo unas horas, Mar Flores ha compartido un ‘preguntas y respuestas’ en sus redes sociales. Algunos de los internautas no han dudado en responder a la pregunta que ha formulado la modelo. “¿Cuál te gustaría que fuera mi último proyecto?”, ha indicado. “Casarte conmigo”, ha escrito uno de los usuarios. Ante esta petición, Mar ha compartido una fotografía en la que aparece con gesto pensativo. “Una boda”, ha dicho otro internauta. Ante esta idea, Flores se ha echado las manos a la cabeza. Por ahora, es todo un misterio si finalmente se han vuelto a dar una oportunidad Mar Flores y Elías Sacal.