Elena Tablada ha cumplido 40 años y lo ha celebrado por todo lo alto, aunque eso sí, teniendo en cuenta las restricciones sanitarias por el COVID. Ha sido un fin de semana intenso donde ha disfrutado de la compañía de familiares y amigos, y en la que también ha tenido muy presente a los que ya no están. Su abuela, Elena Moure, falleció el pasado mes de noviembre y es una figura que la diseñadora de joyas tiene muy presente en todo momento. Y en un día tan señalado para ella no iba a ser menos.

Aunque el día de su cumpleaños fue el domingo, las celebraciones ya empezaron el viernes, y es que cambiar de década, aunque la pandemia no lo permita, se merece un homenaje por todo lo alto. Por lo que a las puertas del fin de semana, Tablada disfrutó de un almuerzo con dos de sus amigas íntimas: Raquel Perera y Mariola Orellana. Y dónde mejor que en el restaurante de su marido, Javier Ungría, para soplar por primera vez las 40 velas de su tarta. A la salida del local, y de camino al coche junto a la ex de Alejandro Sanz, Elena contó que celebraría su cumpleaños «como mejor podamos con las condiciones que hay» y aclaró que las cosas con el intérprete de ‘Bulería’ están «cada vez mejor».

El fin de semana fue de preparativos. Elena ha tenido en silencio sus redes sociales hasta el mismo día de su cumpleaños cuando hizo una sentida publicación donde reflexiona sobre su vida al llegar a los 40: «Entrando en mi versión 4.0 de la única manera que sé, siendo yo misma y el producto de mis experiencias y vivencias, buenas o malas pero gracias a ellas hoy soy como soy e intento cada día ser mejor», comienza diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hell 🐾Elena Tablada (@hellentablada)

Continúa acordándose los que ya no están: «No pensé subir de escalón así. Extraño a los que están arriba, mucho, cada día me une más un hilo invisible con el cielo. Pero también extraño a los que están abajo y no puedo disfrutar, abrazar, besar ni compartir un día como hoy con ellos».

Y desvela su deseo de cumpleaños: «Toda la vida mi deseo de cumpleaños fue que mi abuela/o estuviera el año siguiente, hoy, por desgracia, ya no puedo pedir eso, ahora lo que deseo con todas mis fuerzas es recuperar pronto nuestras vidas y que desaparezca este miedo con el que nos han hecho vivir». Terminando su post con unas palabras de agradecimiento a su hermana Naelé, a su marido y «a la vida por todo lo que me ha regalado, en especial mi familia».

Javier Ungría no tardaba en publicar su propia felicitación, también haciendo uso de sus redes sociales y haciendo gala de su romanticismo: «Feliz cumpleaños mi amor. Este año nos toca dar la vuelta al jamón juntos (gran cosecha la del 81), y todos sabemos que ese lado del jamón es el mejor…Te admiro por muchas cosas, pero indudablemente sobre todo por tu fortaleza mental, tu espectacular manera de ejercer de madre, por tu paciencia (también conmigo) y por darme lo más increíble de mi vida. Hoy nos acordamos de mucha gente, de los que están y de los que no están. Todos están orgullosos de ti».

Pero hubo más mensajes que no tardaron en copar las redes sociales, y tanto sus followers, como su gente le enviaron sus mejores deseos en un día tan especial. «Los 40 nunca han sentado tan bien. Feliz vida a mi hermana mayor, ahora más mayor que nunca. Te queremos mucho», ha escrito su hermana Naelé en su perfil de Instagram junto a una foto de las dos junto a sus bebés, Camila y Oliver. «Bienvenida al cuarto piso. Las vistas siguen siendo preciosas! Love you», le ha dicho Raquel Perera. Y el resto de su grupo de incondicionales entre los que se encuentran Elisabeth Reyes, Raquel Rodríguez y el diseñador Cristo Bañez, le han felicitado publicando algunas de sus fotos favoritas junto a la homenajeada.

Sin duda fue un día de lo más especial para ella en el que no faltaron las felicitaciones, los mejores deseos, los globos, los regalos, la tarta y cómo no, el baile. La propia Elena publicó varios videos en los que aparece bailando salsa junto a sus dos hijas, Ella y Camila, haciendo un guiño a sus raíces cubanas. Esas de las que no se olvida y tiene muy presentes en todo momento.