Edmundo Arrocet ha vuelto a dar señales de vida y una vez más se vuelve a convertir en protagonista. Esta vez han sido unas polémicas declaraciones suyas emitidas por ‘Sálvame’ las que van a dar mucho que hablar. El exnovio de María Teresa Campos se dejó el teléfono descolgado tras charlar con el programa de Telecinco y se puso a dar su opinión de la pandemia en otra conversación diferente.

Las declaraciones del humorista son cuando menos polémicas ya que reniega de la existencia del virus. Bigote contradice a la OMS, a la Agencia Europea del Medicamento, al Ministerio de Sanidad y cuestiona la eficacia de las vacunas, tan necesarias para la inmunización de la población. Edmundo Arrocet opina que «Están hueveando, Me hablan de una vacuna y no me la pongo ni cagando, prefiero morirme, no quiero saber nada de ninguna vacuna».

Sus palabras han sido comentadas por Kiko Hernández y el resto de tertulianos de ‘Sálvame’. «Respeto a los negacionistas porque son seres humanos pero no comparto su opinión porque es contraria a la ciencia», dice Kiko Matamoros, al que no le sorprende que lo sea porque «ya fue negacionista con el genocidio de Pinochet en Chile».

Víctor Sandoval se ha mostrado mucho más crítico con él, asegurando que le parece muy bien que sea persona de riesgo y que negase el virus porque «le va a atropellar (el virus) como si fuera un camión». Las redes sociales claman contra la expareja de la Campos.

Edmundo Arrocet, el último negacionista

El relato de Edmundo Arrocet no es el único negacionista dentro del universo VIP. Uno de los casos más conocidos tuvo lugar el pasado mes de febrero y con Victoria Abril como protagonista. La actriz española recibió un Premio Feroz y se desmarcó de todos al acudir al acto sin mascarilla y hacer unas declaraciones incendiarias. Entre otras cosas, Abril señaló que «esto no es una pandemia, es una ‘plandemia’. Una cosa es lo que diga la tele y otra… entra en el Internet, métete en foros científicos y aprenderéis cosas», además de referirse a las vacunas como «experimentos sin probar que nos meten rapidito». Victoria pensaba que «estamos siendo usados como cobayas» y tenía claro que «no están funcionando porque hay más muertos con vacunas que sin ellas».

Otro negacionista reconocido es Miguel Bosé. El cantante es un abanderado orgulloso de este movimiento: «Soy negacionista, que es una postura que llevo con la cabeza bien alta», decía en su entrevista con Évole. El artista no se avergüenza de no utilizar mascarilla, no hacerse ninguna PCR ni llevar a cabo la higiene de manos recomendada con gel hidroalcohólico. Bosé sostiene que «la verdad no se sabe, no se ha querido saber, porque hay un plan urdido para que no se sepa. Van a caer todos, uno detrás de otro. Políticos, médicos, farmacéuticos. Estoy muy bien informado»

Otra persona menos conocida pero que dio el salto a la fama en la pandemia fue la hija de Arancha de Benito y Guti. Zayra Gutiérrez no se reconoció como negacionista pero sí que incumplió en varias ocasiones el protocolo sanitario al organizar y acudir a fiestas ilegales.