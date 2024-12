El día que la Reina Letizia le metió la mano en la melena a Juana Acosta

Conforme va pasando el tiempo, son numerosas las anécdotas que van saliendo a la luz que tienen relación con la Reina Letizia. Sin ir más lejos, recientemente, Juana Acosta contó en el programa Martínez y hermanos de Cuatro cómo fue un encuentro que tuvo con la esposa del Rey Felipe VI. Se trata de un episodio que tuvo lugar poco después de que don Felipe y doña Letizia se convirtieran en los Reyes de España.

La anécdota de Letizia y Juana Acosta

La intérprete de Perfectos desconocidos acudió al plató del mencionado programa acompañada de Chenoa y Carlos Areces. En un momento de la conversación, Juana Acosta puso sobre la mesa la faceta más natural y cercana de la consorte.

Juana Acosta en un evento (Foto: Gtres)

Sus Majestades los Reyes ofrecieron un ágape al presidente de Colombia en el Palacio Real de Madrid, cita que extendió su lista de invitados a un grupo de colombianos entre los que estaba la actriz. «Era la primera cena oficial en palacio», indicó Juana para después entrar en más detalles. «Fue muy raro y para mí los reyes eran como algo Disney. Llevo 24 años acá, pero era raro. Me están invitando los reyes a palacio. Me parecía rarísimo», señaló.

La Reina Letizia y Juana Acosta. (Foto: Gtres)

«En el momento de la recepción… Yo me acerco a ella y le digo: ‘Hola, Letizia’ y los de protocolo me dicen: ‘No, es Su Majestad’», añadió. «Le pedí una foto y los de protocolo otra vez me pararon», prosiguió explicando Acosta. «Ella aceptó encantada. Eso sí, al acabar miró las fotos, escogió la que le gustó», puntualizó Juana.

La Reina Letizia con el pelo corto. (Foto: Gtres)

Sin embargo, eso no fue todo porque una vez terminó el encuentro Juana Acosta y la Reina Letizia tuvieron un intercambio de palabras con el que Letizia mostró su lado más natural. Y es que, la Reina no pudo evitar comentar positivamente la abundante melena que lucía la actriz. «Al ir a despedirse me metió la mano en el pelo y dijo: ‘¡Qué pelazo tienes!’».

El día que Letizia se encontró con Paz Vega

Fue Paz Vega quien reveló en el podcast Poco se habla que tuvo un encuentro fortuito con la Reina Letizia hace un tiempo. La actriz sevillana estaba con su marido Orson Salazar en IKEA y, para su sorpresa, se encontró con Letizia. «Fue increíble, estábamos Orson y yo en la cola de IKEA para pagar, y de repente miro delante y digo… Pero si es… ¡doña Letizia!», contó Paz durante la conversación con Ana Brito y Xuxo Jones, conductores del citado espacio de entrevistas.

La intérprete de Lucía y el sexo no esperaba encontrarse con la consorte y quedó gratamente sorprendida cuando la Reina la reconoció y se acercó a saludarla. «‘¡Hombre, Paz!», fueron las palabras de la esposa de Felipe VI según explicó Vega. «Yo no me lo podía creer. La cosa es encontrarte allí a su Majestad, comprando en IKEA. Me pareció maravilloso, un momento… Y en la fila para pagar. Me pareció increíble», añadió Paz Vega al mismo tiempo que detalló que la Reina acudió a los almacenes con su propia seguridad. Sin embargo, Letizia se mostró muy discreta pagando en la fila, aseguró la actriz. «Me pareció muy bonito ver a la Reina allí, tan normal, como si nada… Nadie se había dado cuenta de su presencia», terminó diciendo Paz.