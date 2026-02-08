El día en que Oprah Winfrey se convirtió en enemiga íntima de Inglaterra

Meghan Markle y el príncipe Harry han emprendido un nuevo camino muy lejos de Inglaterra. De hecho, todo cambió a partir de que los duques de Sussex decidiesen concederle su polémica entrevista a Oprah Winfrey en marzo de 2021. Desde entonces, nada volvió a ser igual para ellos, y tampoco para la presentadora.

Es más, ella no tuvo problema alguno en exponer cómo se había forjado dicha entrevista. «Cuando voy a entrevistar a alguien que es tan significativo, tengo una conversación con él antes», detallaba. «No vi a Harry y Meghan antes, pero sí les mandé algunos mensajes para que pudiéramos alinearnos en torno al mismo objetivo». De igual modo, la periodista establecía que su principal intención siempre fue «contar su historia de tal manera, que les permitiera ser lo más sinceros posible».

Oprah Winfrey. (Foto: Gtres)

Cabe resaltar que en aquella charla televisada, tanto Harry como Meghan, -quien estaba embarazada de su segunda hija-, quisieron sincerarse por completo con su íntima amiga. Así, destaparon el verdadero motivo por el que decidieron abandonar Inglaterra y alejarse de la familia real británica. Y es que ambos querían vivir su propia vida, además de lanzar graves acusaciones contra la Corona. Sobre todo, referentes al pésimo trato que recibió Markle por parte de ciertos miembros de la familia, junto con el acoso mediático al que se vieron sometidos y graves acusaciones de racismo.

La propia Oprah reconoció que no estaba preparada para escuchar unas declaraciones tan demoledoras. Para ella, la clave del éxito fue que tanto Harry como Meghan se mostrasen totalmente «abiertos, vulnerables y sinceros». «Cuando terminamos de hacer la entrevista, le dije al equipo que todos sabíamos la importancia de lo que se había dicho y que esperaba que no compartieran nada de lo que había sucedido. Y nadie lo hizo», explicaba.

El príncipe Harry y Meghan Markle. (Foto: BBC)

La entrevista que marcaba un antes y un después para Harry y Meghan

El calificado como «Megxit» llegaba a su punto de máximo apogeo con esa entrevista, creando una brecha insalvable entre Harry y su hermano, el príncipe Guillermo. De hecho, a día de hoy sus diferencias parecen irreconciliables, sin haber llegado todavía a un punto de acuerdo.

«Ahora tenemos la posibilidad de tomar nosotros mismos nuestras propias decisiones», argumentaba Meghan en su momento. «No sé cómo podrían esperar que, después de todo este tiempo, estaríamos simplemente callados», apuntaba al respecto. Ahí, acusaban a La Firma (Casa Real Británica) de estar jugando un rol activo para perpetrar mentiras sobre ellos. «Y si esto conlleva el riesgo de perder cosas… hay mucho que ya se ha perdido».

Harry y Meghan durante su entrevista de 2021. (Foto: BBC)

Considerada una amiga y vecina leal de la pareja, desde que ambos decidiesen mudarse a Montecito, California, en 2020, Winfrey siempre les ha apoyado al máximo. «Los apoyo al 1000 por ciento. ¿Sabes por qué los apoyo? Los apoyo porque creo que han estado discutiendo sobre este asunto durante mucho tiempo». De hecho, aplaudía el valor que habían tenido los duques de Sussex para «renunciar a todo y optar por comenzar una nueva vida».