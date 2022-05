El nombre de Rocío Jurado ha vuelto a sonar con más fuerza que nunca. Con los Mohedano en el centro del foco mediático, se ha dado el pistoletazo de salida a una semana llena de homenajes a la artista, pues el próximo 1 de junio se cumplen 16 años de su fallecimiento. Hoy, Chipiona se ha vestido de gala para rendirle un sentido homenaje, un evento organizado por Gloria Camila Ortega desde la Asociación Cultural ‘RJ, La Más Grande’, de la que es presidenta, con el objetivo de honrar su memoria en el XVI Día Internacional de Rocío Jurado. La colaboradora de Telecinco, acompañada de Ortega Cano, ha presidido la misa en el Santuario Nuestra Señora de Regla después de un año cargado de polémicas y en mitad del revuelo causado por la inminente apertura del museo Rocío Jurado.

En vísperas del 16 aniversario de la muerte de ‘la más grande’, David Flores, Rosa Benito o Gloria Mohedano han sido alguno de los rostros conocidos que no se han querido perder tan emotivo tributo. Sin embargo, tres han sido las ausencias más comentadas de la jornada. Por un lado, Rocío Flores ya anunció públicamente hace unos días que no asistiría al homenaje de su abuela por estar en plenos exámenes, queriendo centrarse en sacar sus estudios de administración y gestión financiera lo mejor posible. Como era de esperar, Rocío Carrasco tampoco ha asistido a la cita, después de un año reparador en el que su docuserie ha supuesto un punto de inflexión en su vida. Además, se encuentra en plenos preparativos para la apertura del museo de Rocío Jurado el próximo viernes 1 de julio. Y por último, Ana María Aldón también ha decidido declinar la invitación a esta jornada que siempre reúne al clan, teniendo como motivo no querer cobrar protagonismo.

Gloria Camila, la protagonista de la cita familiar

Como no podía ser de otra manera, la hija de Ortega Cano ha acaparado todas las miradas, pues ha sido ella misma quien ha organizado el evento conmemorativo hacia su madre. La televisiva, agarrada del brazo de su padre, ha sido la primera en llegar al Santuario, desmarcándose así de los escándalos familiares que ha arrastrado durante los últimos meses. “Me ha gustado con el cariño que ha hablado el Padre y la música de fondo. Y el final cuando el padre ha puesto en su móvil un audio cantando mi madre ha sido lo más, lo nunca visto”, se ha sincerado a las cámaras. Un tributo hacia ‘la más grande’ que llega justo en mitad del anuncio de la inauguración de un museo dedicado a su memoria, una noticia que ha avivado -aún más- la tensión del clan, puesto que la lista de invitados es una gran incógnita. “No me ha llegado invitación todavía”, ha comentado la joven, lanzando un dardo envenenado a su hermana. Además, la colaboradora de Mediaset ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la jornada, cuando se ha fundido en un caluroso abrazo con su sobrino, David Flores, demostrando que, pese a todo, entre ellos hay una gran complicidad. De igual forma, el diestro ha reaparecido después de su frío encuentro en Sálvame Fashion Week con su mujer, que triunfó como diseñadora, aunque no ha querido dar ninguna declaración al respecto, únicamente se ha limitado a decir que el tributo ha sido “muy bonito”, porque “escuchar a Rocío es una fantasía”.

Las lágrimas de Rosa Benito

Aunque la relación con Amador Mohedano no es la mejor tras su divorcio, la colaboradora de Ya es mediodía no se ha querido perder el encuentro, pues aún sigue muy unida a su familia política. Su amor por Rocío Jurado siempre ha sido tan grande, que no ha podido controlar la emoción, rompiendo en lágrimas al recordar a su cuñada. Cabizbaja y visiblemente afectada, la televisiva se ha derrumbado por completo.

La llegada de Gloria Mohedano sin José Antonio

Ambos han acudido al homenaje, pero su llegada ha sido por separado. La hermana de Rocío Jurado ha reaparecido tras estas estos últimos meses en el punto de mira y, aunque no ha querido mencionar las disputas que ha mantenido con su sobrina, lo cierto es que se ha pronunciado sobre el Museo de ‘la más grande’: “Estoy encantada. Toda la familia estamos encantada, estábamos deseando que se abriera”. Sin embargo, queriendo evitar el tema de la inauguración, la mujer de José Antonio ha pronunciado unas palabras que dejan claro en qué punto está la situación familiar: “Son cosas que hay que dejar pasar todavía”. Además, respecto a las palabras de Rocío Carrasco sobre la elección que cada uno hace de su familia, Gloria ha sido muy clara y tajante: “Mi marido ha dicho que no se elige. Y, ¿se elige? Pues ya está, todo dicho”. En cuanto a la ceremonia para homenajear a su hermana, ha confesado que ha sido un acto muy emotivo: “Muy bonito. El sacerdote ha estado fantástico como siempre, porque además es muy juradista. Son momentos muy bonitos de familia”. Por su parte, José Antonio ha reaparecido tras protagonizar hace unos meses una bronca televisiva con su sobrina, cuando no dudó en llamar al espacio televisivo que estaba emitiendo El precio del silencio para echar en cara multitud de cuestiones a su sobrina.

Tras la misa, la familia de Rocío Jurado se ha desplazado hasta el mausoleo de esta en el cementerio municipal, donde la familia ha posado frente a la tumba de ‘la más grande’ en la víspera del 16 aniversario de su muerte. Justo después, todos los miembros de la Asociación Cultural han acudido a la comida de hermandad celebrada en el Salón María Luisa del Hotel Chipiona, donde también han rendido tributo a la fallecida. Además, esta tarde está previsto que asistan a la salida extraordinaria de la Virgen de Regla en el que es el XVI Día Internacional de Rocío Jurado. Una serie de acontecimientos que han precedido a toda una semana llena de homenajes hacia la artista.