Despedidas dulces y amargas: las famosas dicen adiós al 2021

Ayer dábamos por finalizado el 2021, un año cargado tanto de buenos como de malos momentos. Durante el día de Nochevieja es inevitable echar la vista atrás para recordar todo lo vivido en los últimos doce meses, y eso es precisamente lo que han hecho decenas de rostros conocidos de nuestro país. Las redes sociales se llenaron de recuerdos, aunque lo cierto es que algunos han sido más amargos que otros.

Este ha sido el caso de Terelu Campos. No cabe duda de que el fallecimiento de Mila Ximénez tras una intensa lucha con el cáncer de pulmón, azotó duramente al panorama televisivo. Algunas de sus compañeras han tenido muy presente a la que fuera colaboradora de Sálvame incluso tras haber dado por comenzado el 2022, y la hija mayor de María Teresa Campos así se lo ha hecho saber a sus seguidores a través de Instagram al compartir una instantánea junto a Mila: “Qué asco de año!! Me cuesta la vida aceptar que no estás y no te tengo… Solo pido al cielo que siempre estés a mi lado y me protejas y me quieras como yo te he amado y te amo!! Dios sabe que lo intento pero mi corazón sigue roto!!! Te quiero hasta el infinito y más allá! Cuídame porque te necesito”, escribió en el pie de un post que tuvo la reacción instantánea de su hija Alejandra.

Por otro lado está Belén Esteban, a quien el cambio de año parece haberle sentado de maravilla. La de Paracuellos ha dado la bienvenida al 2022 con un carrusel de imágenes en las que luce bañador y tipazo mientras disfruta de varias piscinas de un complejo de lo más paradisiaco. En cuestión de horas, la publicación ha alcanzado los más de 20.000 me gusta y los comentarios de algunos de sus compañeros, como Chelo García Cortés o Luis Rollán.

Quien está muy agradecida a este 2021 es Laura Matamoros. Hace tan solo unos días, la influencer se convertía en madre por segunda vez al dar a luz al pequeño Benji. Una gran noticia que ha marcado el comienzo de su 2022, el cual ha pasado tanto con familia como con amigos. La hermana de Diego Matamoros compartió a través de su Instagram unos breves momentos de lo que estaba siendo la Nochevieja para ella, en la cual estuvo presente también su padre. El colaborador se divirtió de la cita mientras echaba un pulso con su nieto mayor, a la vez que Laura grababa el momento para recordarlo en la posteridad.

Algo muy similar le ha ocurrido a Paula Echevarría. La actriz también dio la bienvenida a su segundo hijo en el 2021, lo que ha hecho que esta Nochevieja sea más especial que las anteriores con un nuevo integrante en la familia. La intérprete compartió una instantánea junto a Miguel, Daniela y Miguel Jr en la que aseguraba estar “agradecida a la vida”. Y como no podía ser de otra manera, en la última noche del año publicó unos stories con su hija y con su novio en los que dejaba entrever que se encuentra en uno de los momentos más dulces de su vida.

María Pombo también ha despedido un año cargado de éxitos tanto a nivel profesional como personal. Así lo reflejó ella misma en su Instagram con una publicación a modo de recopilación de lo que había sido el 2021, año en el que su pequeño Martín dio su primera vuelta al sol. Además, la influencer escribió doce deseos en un papel para luego echarlos al fuego y esperar que el 2022 haga su parte y los cumpla.