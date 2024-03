El deseo de Ágatha Ruiz de la Prada por ser abuela: «Estoy histérica»

Agatha Ruiz de la Prada, de 63 años, va a ser abuela y no puede estar más emocionada. Así lo ha transmitido en su última aparición, donde ha hablado sobre cómo afronta esta nueva etapa de su vida y, es que su hijo Tristán será padre junto a su pareja. La diseñadora acudió este miércoles, 13 de marzo a los Premios Loewe de Poesía, cita celebrada en Madrid, en la que habló sobre este asunto y reconoció que en cualquier momento llegaría a su vida su primer nieto. «Ya han salido de cuentas y estoy histérica», ha asegurado con una sonrisa de oreja a oreja.

Ágatha Ruiz de la Prada en Fashion Week de Madrid/ Gtres.

La diseñadora será abuela de su primer nieto

Fue el pasado mes de octubre, cuando se supo que el hijo de la diseñadora iba a aumentar la familia. «Nunca me había comentado su deseo de ser padre. Y ahora me he enterado a los cuatro meses», comentó Ágatha a ABC por aquel entonces. Sin embargo y, pese a que su madre es uno de los personajes más conocidos de la crónica social, Tristán siempre ha relegado a un segundo plano su apellido y ha procurado pasar desapercibido manteniéndose así alejado del foco mediático.



Actualmente tiene 36 años y, aunque se licenció en Historia, se ha convertido con los años en el brazo derecho de su madre y en todo un apasionado de la moda. Por otro lado, sobre la madre del bebé que viene en camino son pocos los detalles los que se conocen sobre ella. Tiene la misma edad que su pareja y es una reputada científica vasca, que vive en Euskadi y trabaja como investigadora en la universidad.

Ágatha Ruiz de la Prada posando / Gtres.

Ágatha Ruiz de la Prada en el Baile de la Rosa

Otro de los acontecimientos importantes que tiene marcados Ágatha en su agenda es la cita que tiene el próximo 23 de marzo, que será cuando se celebre el tradicional Baile de la Rosa, símbolo de glamour y lujo. Se trata de un emblemático acontecimiento que se celebra en el corazón de Montecarlo. Conocido por su ilustre lista de invitados, entre los que figuran miembros de la realeza y celebridades, este baile se creó con fines benéficos y se remonta al pasado dorado de la dinastía Grimaldi, cuando Grace Kelly fundó este acto en la década de los años 60.

Sobre su asistencia también habló y se mostró ilusionada. «Voy al Baile de la Rosa el fin de semana que viene. Mañana me voy a dar una conferencia a Castellón y el lunes presento el libro en Andorra. ¡Qué aburrido hacer maletas!», ha indicado sobre este acontecimiento al que también tuvo el placer de asistir el pasado año Isabel Pantoja.

Además, en esta inminente cuenta atrás entra en juego también una de las claves de este evento, el dress code. Si bien Ágatha Ruiz de la Prada no ha revelado qué atuendo lucirá, por todos es sabido que el color y las formas geométricas forman parte de su estilo, de hecho es su seña de identidad.