Como es tradición, un miércoles más, Jorge Javier Vázquez ha publicado su blog personal en las páginas de una reconocida revista del país. Esta semana, el periodista ha dedicado gran parte de su escrito a hablar largo y tendido sobre la relación que mantiene actualmente con Isabel Pantoja y lo ha hecho con motivo de su regreso a Supervivientes, el reality donde coincidieron por primera vez en televisión. Fue durante la participación de Kiko Rivera en el programa cuando la tonadillera llamó por teléfono para animarle en un momento en el que estaba a punto de abandonar.

Jorge Javier Vázquez e Isabel Pantoja en el plató de ‘Supervivientes’/ Gtres

«Se rompía así una época de fortísimos desencuentros entre la cantante y Mediaset que culminó con una histórica visita a plató de Pantoja para reencontrarse con Kiko cuando abandonó el concurso», recuerda el catalán. A partir de ahí, la intérprete de Marino de luces comenzó a tener una relación de constantes altibajos con la cadena de Fuencarral. De hecho, presentó junto a Jorge Javier las Campanadas del mismo año que surgió su presencia en el plató de Supervivientes.

Jorge Javier Vázquez, Isabel Pantoja y Kiko Rivera en las Campanadas de Mediaset en 2011/ Gtres

Desde entonces, una montaña rusa ha marcado su relación, la cual, a día de hoy, el propio Jorge Javier no sabría definir con exactitud: «Con Isabel (Maribel cuando nos tratábamos) no me llevo desde hace la tira, pero nos volveremos a encontrar», aseguraba. Por otro lado, hacía hincapié en que, pese a su nulo contacto, todavía mantiene una gran cuenta pendiente: «Tenemos una colaboración profesional pendiente. Nuestro propio reality. Ahí lo dejo», decía, apuntando que siempre ha opinado que Mediaset y la cantante «están condenados a entenderse».

Supervivientes 2024: una temporada marcada por los reencuentros

Este jueves, Jorge Javier vuelve a sumergirse en una nueva temporada de Supervivientes, donde se reencontrará con viejos compañeros de trabajo, como es el caso de Raúl Prieto, ex director de Sálvame. Cabe recordar que ambos protagonizaron una fuerte discusión en el espacio mencionado por la publicidad que se incluía en el magazín, algo que puso en el punto de mira, durante un largo tiempo, su tensa amistad. Sin embargo, el cambio de productora del programa realizado desde Honduras ha vuelto a unir sus caminos profesionales y, de nuevo, el catalán será dirigido por las órdenes de Prieto.

Raúl Prieto en Madrid/ Gtres

Pese a todo, Jorge Javier ha querido resaltar en Lecturas, revista en la que colabora, que está muy contento de volver a trabajar con Raúl: «Ahora somos señores hechos y derechos contentos de reencontrarse en esta nueva aventura. Me da mucha alegría que me dirija. Es como volver a casa en esta nueva etapa de mi vida», escribía. Por otro lado, manifestaba sentirse muy agradecido con la decisión que tomó de traer de nuevo a Mila Ximénez a la televisión: «La rescató del ostracismo para que nos diera una entrevista en Aquí hay tomate sobre la Pantoja. Y el resto ya es historia», concluía.