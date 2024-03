Desde que Dani Alves abandonase la cárcel, el pasado lunes, después de haber consignado la fianza de un millón de euros que le impuso el tribunal, todas las miradas están puestas en el devenir (o no) de su relación con Joana Sanz, su todavía mujer. Y es que a día de hoy, nada hace intuir que la pareja se haya reencontrado. De hecho, una imagen que la propia modelo ha compartido con sus más de novecientos mil seguidores en Instagram, situa a Joana Sanz en Madrid.

Todos esperaban captar la imagen de Joana Sanz entrando a ver al ex jugador del Fútbol Club Barcelona a su domicilio habitual en la Ciudad Condal tras su salida de la cárcel, pero parece que habrá que esperar para que este momento se dé. Tal y como se puede ver en la imagen difundida por Joana, la modelo ha disfrutado de este jueves Santo en la Gran Vía, una de las principales calles de la ciudad española. Concretamente, en un local a la altura del popular McDonald’s situado en la esquina con la calle Montera, pues, en la zona derecha de la fotografía se aprecia a la perfección el famoso Casino que lleva el nombre de la calle.

En Madrid, Joana Sanz ha pasado largas temporadas durante los últimos meses. De hecho, la canaria llegó a mudarse a la capital durante las primeras semanas del proceso judicial de su marido. Algo que podría repetirse ahora. Según el programa Así es la vida, en Telecinco, «Joana Sanz no ha aparecido por la casa en ningún momento». Aunque la modelo sí que estaba en la casa «cuando Dani permanecía en prisión, ahora «ni ha aparecido ni va a aparecer. No ha habido reconciliación y parece que ella no tiene ninguna intención de volver a casa ni estar con él», señalan.

Dani Alves se persona por primera vez en la Audiencia

Al tiempo que Joana Sanz ha publicado la imagen antes comentada, Dani Alves se personaba por primera vez en la Audiencia de Barcelona para cumplir con las condiciones que le impuso la jueza para dejarle en libertad provisional, entre las que también se encontraba el pago de un millón de euros que el jugador realizó este lunes. El tribunal, cabe recordar, puso como requisito a la libertad de Alves mientras espera sentencia firme que este entregara sus dos pasaportes (español y brasileño) y se presentara cada semana en sede judicial para comprobar que no ha salido de España.

El brasileño ha llegado a los juzgados con actitud tranquila y sin prestar atención a la prensa, que le esperaba al otro lado de la calle, separada de la entrada por vallas de seguridad instaladas por los Mossos d’Esquadra.

Dani Alves abandonó la cárcel de Brians 2 después de catorce meses y cinco días en prisión provisional tras ser condenado a cuatro años y medio de cárcel, además de otros cinco de libertad vigilada, alejamiento e incomunicación con la víctima durante nueve años y seis meses, y una indemnización de 150.000 y el pago de las costas del juicio, por el delito de agresión sexual que supuestamente cometió la noche del 30 de diciembre de 2022 en el baño del reservado de la discoteca Sutton de Barcelona.

Dani Alves en la audiencia provicial de Barcelona./ GTRES