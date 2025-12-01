La desconocida anécdota de Rappel con Telma Ortiz, la hermana de la Reina

El vidente Rappel y Telma Ortiz, la hermana de la Reina Letizia, por raro que parezca, hubo una vez que coincidieron en espacio y tiempo. Este encuentro, inesperado para ambos, tuvo lugar en un ambiente relajado y medianamente festivo, pues ambos iban a recoger un premio. Rappel lo recibía en primera persona por su trayectoria; sin embargo, Telma era la enviada especial de su abuela, Menchu Álvarez del Valle, que era quien había sido reconocida con un galardón. Tal y como ha revelado el televisivo, ambos conectaron en el primer momento.

Los dos coincidieron antes de que comenzara el evento y allí se desencadenó la conversación entre el mentalista y la asturiana que se inmortalizó. Una instantánea que cobra aún más valor y trascendencia si recordamos que Telma, a pesar de ser la hermana de una de las personas más conocidas y famosas de nuestro país, como es doña Letizia, siempre ha tratado de mantener su figura en un segundo plano, restando importancia en su vida laboral y pública a sus vínculos familiares. Motivo por el cual, tras contar la anécdota el empresario, Emma García no pudo contener su asombro: «Con lo reservada que es, tuviste mérito», señaló, conocedora de la postura de Ortiz frente a los medios y las personalidades televisivas.

La foto de Rappel y Telma Ortiz. (Foto: Telecinco)

Fue el propio Rappel quien desveló lo que hablaron entre ellos. «Nos encontramos en el cóctel y me dice: «Yo es que vengo un poco…, vengo a recoger un premio para mi abuela». Una información a la que el modisto replicó: «¿Pero viene sola?». «Sí, sola», contestó ella. Acto seguido le propuso que entraran juntos a la gala: «Me encantaría entrar contigo». Sin salir de su asombro, el vidente contestó de manera afirmativa: «Pues entramos los dos». Un intercambio de palabras que trajo consigo la instantánea que uno de los protagonistas mostró este fin de semana en el programa Fiesta de Telecinco.

Telma Ortiz en la presentación de un libro. (Foto: Gtres).

La casa-museo de Rappel

En un inmueble inundado por el color morado, la decoración barroca y el dorado, Rappel atesora vivencias y emociones que ha ido presenciando a lo largo de todos estos años. Su posición mediática le ha llevado a codearse con icónicas figuras de nuestro país. Así lo atestiguan los numerosos recuerdos que alberga encima de una cómoda en la que se pueden ver fotografías del protagonista de estas líneas junto a cantantes de la talla de Rocío Jurado o Isabel Pantoja e incluso al lado de aristócratas como la siempre recordada Cayetana de Alba, la duquesa de Alba.

Rappel enseñando el abanico de la duquesa de Alba. (Foto: Telecinco)

Tal era su buena relación con la madre de Eugenia Martínez de Irujo que incluso guarda entre sus mayores tesoros un regalo que esta le dio en vida. Se trata de un exclusivo abanico que formaba parte de la extensa colección personal de la grande de España y que ha pasado a ser uno de los grandes tesoros de la del mentalista. Un objeto que, como no podía ser de otra manera, Rappel guarda como oro en paño. A esta exquisita lista de recuerdos impagables se le suma una peineta de la cantante Raquel Meller, algo que ha catalogado como «una auténtica pieza de coleccionista».