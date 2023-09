Ha vuelto a ocurrir. La vida en directo ha podido nuevamente con Oriana Marzoli. Al menos aparentemente. Dos semanas después del estreno de una nueva edición de Gran Hermano VIP -la octava-, en Telecinco, la influencer ha decidido abandonar el reality fruto de un «severo bajón en su estado de ánimo», según ha confirmado la web del grupo de comunicación filial de MFE MediaForEurope, de Fininvest.

Si bien la cadena no ha querido ahondar en más detalles acerca de su salida de la casa de Guadalix de la Sierra, lo cierto es que ésta se habría producido por la ausencia y falta de su novio, Daniele Dal Moro, a quien conoció, precisamente, en la edición italiana del mismo formato; y después de que la audiencia decidiera, anoche, expulsar a su máximo apoyo en el concurso: Luca Dazi, conocido por su faceta como creador de contenido y su participación en la pasada edición de MasterChef y; por consiguiente, salvaguardar la presencia de su mayor enemigo, Alex Caniggia, en la casa.

Oriana Marzoli en ‘GH VIP 8’ / Telecinco

Ha sido durante la mañana de este viernes cuando, mientras el resto de participantes estaban ensayando la prueba semanal, Oriana se dirigía al confesionario para comunicar su decisión de abandonar, aún conociendo las consecuencias, sobre todo, económicas, que eso conlleva. «¿Y Oriana sigue en el confesionario?», se preguntaban Sol y Albert en varias ocasiones. Tras el ensayo, la influencer ya no estaba en las inmediaciones del lugar y todos se reunían en el sofá para atender a un mensaje del Súper. «Oriana ha abandonado el concurso. Cada uno tenéis vuestros motivos. La vida en directo continua. Sigamos en el concurso. Gracias a todos y que os aproveche», ha informado.

Oriana Marzoli durante la emisión de una gala de ‘Supervivientes’ / Gtres

Sea como fuere, lo cierto es que esta no es la primera vez que Oriana abandona Gran Hermano VIP, y tampoco un reality. La venezolana, ya formó parte del mítico reality en 2018, aunque duró nada más y nada menos que cuarenta y ocho horas en Guadalix de la Sierra. ¿El motivo? Un burro que habitó en la casa más famosa de la televisión en España como parte de una de las pruebas semanales del formato, y al que la televisiva temía. «Esto no me hace gracia. ¡Sacadme este bicho! De verdad. Quiero llorar, me da muchísima impresión. Me siento muy agobiada. Siento que no estaba preparada para entrar a otro reality. Llevo mucha carga aún de los anteriores. Me entra como una ansiedad que no sé explicar. Me tengo que ir. Necesito dejar los realities», fueron sus palabras.

Antes, en 2014, la influencer decidió abandonar Supervivientes cuatro días después de que diera comienzo el formato. «Yo no creía que esto fuera a ser así. Lleva lloviendo un día entero y no sabía que no me iban a gustar los cocos, que me han dado arcadas», dijo entonces. Asimismo, tres años después regresaba a la isla y en esta ocasión su estancia duraba 12 horas. El reality pudo con la concursante en su segunda oportunidad en Honduras tras sufrir un ataque de ansiedad.

Oriana Marzoli en un evento en Madrid / Gtres

Oriana desmiente su abandono

Han bastando unos pocos minutos desde que la crónica social se hiciera eco del abandono de Oriana Marzoli, para que la televisiva se pronunciara al respecto a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de dos millones de seguidores. «Desmiento categóricamente que haya abandonado el concurso», ha comenzado diciendo. «Cualquier información oficial y/o extraoficial que dice que yo he abandonado es falsa de toda falsedad, ya se sabrá toda la verdad, para lo cual me reservo el derecho de ejercer las acciones legales pertinente. Gracias a todos mis fans y a mis seguidores por el apoyo, nunca os hubiese defraudado», ha añadido.

Queda esperar así al próximo domingo para conocer todos los detalles de la salida de Oriana de la casa más famosa de nuestro país.