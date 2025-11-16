El pasado 15 de noviembre, la sala Clementina del Palacio Apostólico del Vaticano ha vuelto a acoger una reunión que el Papa León XIV ha mantenido con diferentes personalidades del séptimo arte, entre las que han destacado Cate Blanchett y Monica Bellucci, entre otras. Este encuentro ha ocurrido dentro de un marco concreto y es que están a punto de cumplirse 130 años desde que se estrenó, en París, la primera película de la historia: La salida de los obreros de la fábrica Lumière, proyectada por los hermanos Lumière en 1895 en la capital francesa.

Para esta cita, las actrices mencionadas han cumplido a rajatabla el protocolo que se requiere. Durante las visitas al Santo Pontífice deben seguirse unas normas que contemplan, para las mujeres, vestir de forma modesta y cubriendo hombros y rodillas, con manga larga. También se contempla que, de forma opcional, se puedan colocar mantilla sobre cabeza y hombros. Para los hombres, se solicita traje oscuro. Siguiendo estas premisas, los atuendos de Blanchett y Bellucci han sido totalmente acertados.

Cate Blanchett saludando al Papa León XIV. (Foto: Gtres)

El look de Monica Bellucci

Monica Bellucci, que comenzó siendo modelo para firmas de alta costura como Dolce & Gabbana y Dior, tras unos años sobre las pasarelas se introdujo de lleno en el mundo de la interpretación hasta convertirse en una de las actrices italianas más internacionales, participando en largometrajes conocidos como L’appartement, La rifa, Spectre, Irreversible o Malena. Por esto ha sido una de las asistentes a la audiencia papal junto a algunos compañeros de profesión.

Monica Belucci saludando al Papa León XIV. (Foto: Gtres)

Para ello, la que fuera pareja del reputado director Tim Burton ha elegido de su vestidor un impecable smoking oscuro con solapas de raso que se conjugaban a la perfección con la franja que tenía el pantalón, ancho, en cada lado de las patas.

Monica Bellucci en el Vaticano. (Foto: Gtres)

Con el fin de poner un toque de luz al outfit, ha decidido lucir una impoluta camisa blanca. Un total look formal y muy correcto para la ocasión que ha completado con unos vertiginosos tacones con plataforma de una marca de alta gama que se caracteriza por tener la suela roja, unas grandes gafas de sol y una cartera de mano con apliques brillantes.

El look de Cate Blanchett

La actriz australiana, reconocida por participar en títulos como Ocean’s 8, Black Bag, El curioso caso de Benjamin Botton o alguna de las entregas de El señor de los anillos, entre otros, se ha decantado por defender un exquisito conjunto negro compuesto de pantalón de traje de corte estrecho y americana que ha defendido con las solapas levantadas. El detalle de la pieza superior residía en unos botones que llevaba a lo largo de las mangas que nacían en la sisa y finalizaban en el puño, forrados con el mismo tejido con el que estaba confeccionada la prenda.

Cate Blanchett en el Vaticano. (Foto: Gtres)

Para completar el estilismo, recogió su melena rubia en un moño desenfadado pero muy cuidado a la vez, una decisión que compaginó con unos discretos pendientes de oro amarillo, unos mocasines de piel brillante y un exclusivo bolso de la casa de lujo francesa Louis Vuitton que asciende a unos 3.200 euros.