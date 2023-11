El papel más importante de Demi Moore que nada tiene que ver con el cine

Demi Moore está de celebración, hoy cumple 61 años de presumir de ser una de las artistas más completas del momento. Ha sido modelo, actriz, directora y productora de varias películas que pasarán a la historia de la interpretación. Sin embargo, lleva mucho tiempo interpretando su mejor papel, un papel que no tiene nada que ver con el mundo del cine y que no ha hecho más que consolidar su buena fama: el de madre. Desde finales de los años 80 hasta los inicios de los 2000, Demi Moore protagonizó la historia de amor más mediática de Hollywood. La artista mantuvo una relación con Bruce Willis y afortunadamente han seguido siendo amigos con el paso del tiempo.

Demi Moore puede presumir de ser una exmujer ejemplar. Desde el primer momento se esforzó para que su divorcio se desarrollase en la más estricta intimidad, a pesar de que es inevitable hablar de determinadas circunstancias. ¿Por qué puso tanto empeño? La actriz tiene tres hijas en común con Bruce Willis: Rumer, Scout y Tallullah. Como no podía ser de otra forma, todas ellas tuvieron una gran exposición desde que eran niñas. Por eso Demi no ha descansado hasta conseguir que los paparazzi americanos respetasen ciertos límites.

Demi Moore con uno de sus mejores vestidos / GTRES

La hija mayor de Demi Moore y Bruce Willis también ha decidido dedicarse a la industria de la interpretación. En el pasado tuvo varios problemas, pero ha logrado dejarlos atrás gracias a su formidable talento. Siempre ha contado con el apoyo de sus padres y nunca se ha sentido sola. En 2017 hizo un anuncio en sus redes sociales que nadie ha olvidado. Aprovechó su popularidad para mandar un mensaje relacionado con la adicción que tenía. Por aquel entonces llevaba «seis meses sobria» y se había dado cuenta de que todo el que quisiera podía superar sus fantasmas, por eso animó a sus seguidores. «Quería compartir esto porque estoy muy orgullosa de mí misma», comentó al respecto.

El cumpleaños de Demi Moore

Demi Moore lleva muchos años interpretando el mejor papel de su vida: el de madre. Hace unos meses se convirtió en abuela primeriza gracias a Rumer Willis, quien mantiene una relación sentimental estable con Derek Richard Thomas. «Es un honor ser testigo de tu tránsito hacia la maternidad y me muero de ganas de dar la bienvenida al mundo a tu bebé», le dijo a su hija antes de dar a luz.

Bruce Willis y Demi Moore / GTRES

En noviembre de 2022 salió a la luz que Bruce Willis estaba luchando contra una demencia frontotemporal. «Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía. Está devastada. Ella no tenía ni idea de que él había caído tanto», declaró una fuente cercana en ‘Closer’. Lamentablemente el actor tampoco conoce a su nieta, a pesar de que Rumer se esfuerza día a día para que no pierda la relación con ella.

Bruce Willis siempre ha podido contar con Demi Moore

Bruce Willis en Nueva York/ GTRES

Demi Moore y Bruce Willis terminaron su relación en términos amistosos y ese es el motivo por el que la diva ha estado tan pendiente de él. El artista está muy bien acompañado y su familia le ha puesto en manos de los mejores médicos, pero lamentablemente la enfermedad que padece no tiene solución.

«Mi sensación es que entre uno y tres minutos sabe quién soy. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue», explicó Glen Gordon Caron, amiga del actor en ‘New York Post’